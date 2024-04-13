東方日報C1：衛詩雅陪跑都要靚　余香凝被揭搶角色

金像獎頒獎禮明晚舉行，獲看好「封后」的余香凝賽前被爆提名角色原屬意衛詩雅演出，網民議論紛紛，增添不少話題性。昨日余香凝出席活動時不欲多說，而衛詩雅被問及此事時只說：「角色最後由邊個演並唔重要，有幸參與過前期工作已好開心。」

《第42屆香港電影金像獎》將於明晚假尖沙咀文化中心舉行，今年影后之爭備受爭議，7年前角逐金像獎新演員的余香凝「升呢」爭影后，形勢更是「一枝獨秀」，獲不少同業睇好。不過，片中角色原屬意另一「準影后」衛詩雅演出，她更已曾跟導演於開拍前作資料搜集及到庭聽審作參考準備！

今年提名「最佳女主角」的5位演員清一色是「本地薑」，當中入行13年的余香凝發威，憑主演作《白日之下》角逐影后，之前她已拍住男星梁朝偉在「電影評論學會」及「電影導演會」齊齊稱帝封后，自然被睇高一線。片中她將鍥而不捨追查真相的記者一角演得入木三分，難怪被視為「大熱」，她卻謙稱：「我都係平常心咋，不過好期待同團隊扮靚靚行紅地氈。」憑《填詞L》首次入圍的鍾雪瑩被視為余香凝「勁敵」，連衛詩雅亦甘拜下風：「今次佢（鍾雪瑩）真係演得好好，成套戲亦好吸引。佢係影后入圍者中我唯一合作過嘅，覺得呢個女仔有種好特別嘅氣質。」

廖子妤幫口解圍

出戰在即，余香凝與角逐「女配角」的廖子妤昨日聯同泰籍男神Win Metawin現身銅鑼灣品牌活動，談到有指她角逐影后的《白》片女主角原屬意衛詩雅時，余香凝說：「我有睇過相關報道，多謝整個創作團隊咁多年嚟冇放棄過（開拍），即使搵到投資者然後又被拒絕，佢哋都繼續。當初我接到嘅係試鏡邀請，好多演員，包括廖子妤都有份參加。」廖子妤幫忙解圍：「我去試鏡時都磨拳擦掌，好想得到呢個角色。」

揀定500萬首飾赴會

至於衛詩雅被爆出早於2019年已參與《白》片電影前期，她當時跟導演親身到法庭聽審有關「康橋之家」前院長涉及的風化案件，為記者角色作資料搜集。對此，她昨日接受本報獨家訪問時表示：「作為電影行業一分子，每個人都應該出一分力，至於角色最後由邊個演並唔重要，我覺得最重要係件事可以成功，我相信係每一個參與電影嘅人都會有嘅態度，有幸喺部電影一啲前期工作上面參與過，都感到好開心。」

入行15年、憑英皇電影《不日成婚2》角逐影后的衛詩雅自言勝算不大：「陪跑唔緊要，有份參與已經好開心，一定會揀條最靚嘅裙出席！」日前她被本報拍得現身珠寶店挑選名貴鑽飾參加頒獎禮，店員為她配搭多套鑽石耳環及頸鏈，她看到價錢牌後驚訝得O嘴，十分搞笑。事後她受訪時說：「我唔行性感啦！之前試咗條裙，前面開到落肚臍，但發現胸口見骨，唔好嚇親人。（揀首飾心大心細？）我見到個價錢有啲驚，有對耳環200幾萬，公司好豪咁話畀我戴一套500萬嘅首飾，成層樓價錢，我驚論盡，唔想太大壓力。」

反之，廖子妤昨日搞笑表示一定會性感示人：「因為我好想做性感女星。（再拍裸露戲？）性感同裸露係兩碼子嘅事，但如果劇本好，唔介意。」提到與男友盧鎮業同時入圍，她笑說：「時間愈嚟愈近，真係有啲緊張。女主角我梗係想余香凝攞啦，無論邊個攞都值得飲番杯。（如果同余香凝一齊攞獎呢？）咁真係值得紀念，到時應該嘔到癲咗！」

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