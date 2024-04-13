奇洛李維斯傳低調準備婚禮　與拍拖5年女友結婚

荷里活影壇男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）近年憑《殺神John Wick》（John Wick）系列而迎來事業新高峰，事業愛情兩得意，他與拍拖5年的藝術家女友Alexandra Grant感情穩定，近日有娛樂雜誌更爆「殺神將封盤」與女友即將步入禮堂，舉辦一場低調的婚禮。

有消息人士向雜誌爆料：「奇洛李維斯同Alexandra 交往前已經係多年好友，佢哋認為現時係對彼此許下承諾嘅最好時機。佢哋就好似靈魂伴侶般，想同彼此度過餘生。」據知他們計畫在男方價值800萬美元（約6,256萬港元）的荷里活豪宅後園，邀請家人及親友，舉辦一場寧靜而簡單的婚禮。

事實上，「未來奇洛嫂」於去年9月接受《People》雜誌訪問時亦罕有地提及男友：「奇洛係帶給我好多啟發嘅人，佢好有創造力亦非常友善。我哋嘅關係雖然相互依存，卻又以最好嘅方式獨立。」

若然屬實，今次將是奇洛與女友首段婚姻，不過幾年前女星雲露娜維達（Winona Ryder）受訪時自爆上世紀90年代與奇洛合演電影《吸血殭屍：驚情四百年》（Bram Stoker's Dracula）一場婚禮戲份時，導演哥普拉（Francis Ford Copploa）找來真正的羅馬尼亞牧師主持整個婚禮儀式，她堅持與奇洛「現實生活中已經結婚」。