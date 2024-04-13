MIRROR登紐約節目「稱王」　Anson Lo流利英文Carry全場

人氣男團MIRROR近日於美國舉行巡唱，日前12子齊人亮相紐約電視台FOX5節目《Good Day New York》接受主持 Curt Menefee 及 Rosanna Scotto訪問，更被形容為「The new kings of Cantopop（新一代廣東流行曲之王）」！12子跳唱新英文團歌《Day 0》，雖然場地所限，但仍未有影響發揮。

隨後訪問環節，只得3位「英文擔當」Anson Lo、Ian及Stanley代表發言，日前留言串錯英文的姜濤及AK則一語不發，Ian透露剛到埗不久則趕往錄影，又忙於準備演出，故未有時間四處遊覽。之後輪到Anson Lo「騷Quali」，以英文介紹cantopop，表示：「我們一直努力擁抱並吸收世界各地不同類型音樂，這當然包括西方音樂，我們也喜歡他們，再加上香港獨特的旋律風格。它無處不在，任何人何時何地也能欣賞。」在3子之中發言最多，大晒流利英文，輕鬆Carry全場！

至於主持問到誰跳舞最好時，Stanley微笑指向Anson Lo，Anson Lo亦即場示範簡單律動，問到誰唱功最好時，AK及Stanley則同步指向Ian，Ian則露出甜笑回應。