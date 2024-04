MIRROR登紐約節目「稱王」　Anson Lo流利英文Carry全場

人氣男團MIRROR近日於美國舉行巡唱,日前12子齊人亮相紐約電視台FOX5節目《Good Day New York》接受主持 Curt Menefee 及 Rosanna Scotto訪問,更被形容為「The new kings of Cantopop(新一代廣東流行曲之王)」!12子跳唱新英文團歌《Day 0》,雖然場地所限,但仍未有影響發揮。

隨後訪問環節,只得3位「英文擔當」Anson Lo、Ian及Stanley代表發言,日前留言串錯英文的姜濤及AK則一語不發,Ian透露剛到埗不久則趕往錄影,又忙於準備演出,故未有時間四處遊覽。之後輪到Anson Lo「騷Quali」,以英文介紹cantopop,表示:「我們一直努力擁抱並吸收世界各地不同類型音樂,這當然包括西方音樂,我們也喜歡他們,再加上香港獨特的旋律風格。它無處不在,任何人何時何地也能欣賞。」在3子之中發言最多,大晒流利英文,輕鬆Carry全場!

至於主持問到誰跳舞最好時,Stanley微笑指向Anson Lo,Anson Lo亦即場示範簡單律動,問到誰唱功最好時,AK及Stanley則同步指向Ian,Ian則露出甜笑回應。