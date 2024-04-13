炎明熹個唱升級不再密實　大讚粉絲唔幫襯黃牛黨

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）一連三場大家樂呈獻《炎明熹 Gi-FORCE演唱會 2024》昨晚（12日）假九展舉行頭場，為去年10月受颱風影響而取消的演唱會補場及加場。演唱會於8時半展開，現場座無虛席，Gigi先以一曲《真話的清高》為演唱會打開序幕，之後接連唱出《焰》及王菲的《守望麥田》等歌曲，今次演唱會的歌單跟去年大致相若，不過去年曾在演唱會出現的姜濤作品《Dear My Friend,》及柳應廷的《Jonathan's Soliloquy》等數首歌曲則未見，改以其他歌曲補上，當中亦加入了Gigi於《聲夢傳奇》的隊友林智樂（Felix）一起演出。至於歌衫上亦有作改動，如去年一套設計密實的紅色歌衫，今年就改為露肩迷你裙，在跳唱Medley的部分，Gigi亦換上鮮艷橙色運動Bra top現身，大騷纖腰並在舞蹈員協助下打空翻，更獲台下粉絲高呼大讚她腰很美。

Gigi在唱過李榮浩的《李白》後，坦言心情非常緊張，並叫大家給她掌聲作鼓勵，表示很擔心表現令大家失望，又指今次演唱會是1.5版本，保留上次好的部分，亦加入了新元素，上次從一千多首歌中挑選歌單，今次則從二百首中作挑選。到Felix登場時，Gigi笑指他是「功能牌」，好讓她有換衫時間，並預告他會連續3晚助陣，接著Felix先Solo一曲《忘記趁早》，隨後換過衫的Gigi再次現身，二人合唱張學友與陳潔儀的《花與琴的流星》。

演唱會中段，Gigi表示要以王若琳的《一生守侯》送給她的老師、前輩和粉絲，表示能踏上舞台全靠大家幫助，感激一直陪伴自己的大家，在唱過後即問大家會否覺得肉麻？笑言若大家覺得肉麻如之後兩場便轉其他歌，台下即大叫「唔會！」之後在唱出牛奶咖啡的《明天你好》期間，Gigi突然感觸落淚，更多次擰轉身背向觀眾平復情緒，她唱畢後表示這首歌自小便陪伴著她成長，希望送給一直陪伴自己、或漸漸離開她的人，當中包括在天上的爺爺和分道揚鑣的同學，期間亦再度哽咽落淚，要工作人員遞上紙巾。

馮允謙（Jay Fung）以嘉賓身份現身，跟Gigi合唱《報復式浪漫》後，Jay Fung問她會否喜歡派心心？Gigi即表示不太懂如何派心並向Jay請教。Gigi之後送上繡有Jay Fung名字的結他帶予對方作禮物，並特意以英文寫上心意卡，笑言：「原諒小女子英文麻麻」，而Jay Fung則要求Gigi在禮物上簽名，他大讚Gigi「又唱歌、又做戲、又返學、又好禮貌」，更詢問Gigi家人是否在場？大讚家人將Gigi教得好好。最後來到Encore環節，Gigi在唱過莫文蔚的《THE WAY YOU MAKE ME FEEL》，和自己的作品《Only For Me》後，演唱會便圓滿結束。

Gigi於騷後受訪，表示對自己的表現屬「唔滿意之中嘅滿意」，她説：「琴晚總綵排行完一次但好冇信心，覺得自己做得好差，到今日出場前都有啲緊張。」她表示於總綵排期間不時「甩嘴」，故今晚打醒十二分精神講説話，卻意外地比平日說話速度快很多，又笑言自己笑點低，當看到台下來支持的家人及好友很想笑。提到她在演出時落淚，她解釋：「有時我啲笑點唔知喺邊度嚟，淚點都唔知邊度嚟，都預咗自己會喊，因為綵排時都有鼻酸感覺，到現場時真係忍唔到。」她指歌曲就像講出自己成長過程，故令她感觸起來。談到她於台上表示很喜歡Jay Fung，問她會否向對方邀歌？她直言很希望有機會跟對方合作，另提到一直都想跟Felix合唱，故今次是一個很好機會。

提到她的歌衫比上次性感得多，她自言不覺得算性感：「今次演唱會造型師想我會有屬於19歲嘅衫。（Fans讚你腰靚！）多謝大家，又要講番尋日綵排，琴日出場前唔想食太飽驚唱唔到歌，結果只係食咗適當嘅飯，但發現唔夠支撐成個表演，所以今日特登食多啲，所以條腰都OK嘅話真係要讚下佢，佢都助我翻到個後空翻，要多謝將我左抬右抬嘅跳舞老師。」

另提到她今次演唱會門票被黃牛黨搶購，但粉絲很堅持拒絕幫襯黃牛，Gigi大讚：「係呀！我真係好欣賞！不過我都聽到有Fans有買，要讚大家冇買黃牛嘅Fans，但亦都唔好『彈』買黃牛嘅Fans，因為我想佢哋改過自新，下次真係唔好喇，我會爭取多啲表演嘅機會。」她透露好友姚焯菲（Chantel）會來看她演出，但因仍未夾時間，故未必能上台當嘉賓，至於鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）因要預備應付考DSE故難以抽空到場支持。問到她代言的大家樂廣告被搶？她精靈地回答：「唔好咁樣講，大家樂係大家㗎！大家快樂就OK！」她表示與對方仍有合作合約，透露之後會有其他合作。