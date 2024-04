炎明熹個唱升級不再密實　大讚粉絲唔幫襯黃牛黨

「聲夢人氣王」炎明熹(Gigi)一連三場大家樂呈獻《炎明熹 Gi-FORCE演唱會 2024》昨晚(12日)假九展舉行頭場,為去年10月受颱風影響而取消的演唱會補場及加場。演唱會於8時半展開,現場座無虛席,Gigi先以一曲《真話的清高》為演唱會打開序幕,之後接連唱出《焰》及王菲的《守望麥田》等歌曲,今次演唱會的歌單跟去年大致相若,不過去年曾在演唱會出現的姜濤作品《Dear My Friend,》及柳應廷的《Jonathan's Soliloquy》等數首歌曲則未見,改以其他歌曲補上,當中亦加入了Gigi於《聲夢傳奇》的隊友林智樂(Felix)一起演出。至於歌衫上亦有作改動,如去年一套設計密實的紅色歌衫,今年就改為露肩迷你裙,在跳唱Medley的部分,Gigi亦換上鮮艷橙色運動Bra top現身,大騷纖腰並在舞蹈員協助下打空翻,更獲台下粉絲高呼大讚她腰很美。

Gigi在唱過李榮浩的《李白》後,坦言心情非常緊張,並叫大家給她掌聲作鼓勵,表示很擔心表現令大家失望,又指今次演唱會是1.5版本,保留上次好的部分,亦加入了新元素,上次從一千多首歌中挑選歌單,今次則從二百首中作挑選。到Felix登場時,Gigi笑指他是「功能牌」,好讓她有換衫時間,並預告他會連續3晚助陣,接著Felix先Solo一曲《忘記趁早》,隨後換過衫的Gigi再次現身,二人合唱張學友與陳潔儀的《花與琴的流星》。

演唱會中段,Gigi表示要以王若琳的《一生守侯》送給她的老師、前輩和粉絲,表示能踏上舞台全靠大家幫助,感激一直陪伴自己的大家,在唱過後即問大家會否覺得肉麻?笑言若大家覺得肉麻如之後兩場便轉其他歌,台下即大叫「唔會!」之後在唱出牛奶咖啡的《明天你好》期間,Gigi突然感觸落淚,更多次擰轉身背向觀眾平復情緒,她唱畢後表示這首歌自小便陪伴著她成長,希望送給一直陪伴自己、或漸漸離開她的人,當中包括在天上的爺爺和分道揚鑣的同學,期間亦再度哽咽落淚,要工作人員遞上紙巾。

馮允謙(Jay Fung)以嘉賓身份現身,跟Gigi合唱《報復式浪漫》後,Jay Fung問她會否喜歡派心心?Gigi即表示不太懂如何派心並向Jay請教。Gigi之後送上繡有Jay Fung名字的結他帶予對方作禮物,並特意以英文寫上心意卡,笑言:「原諒小女子英文麻麻」,而Jay Fung則要求Gigi在禮物上簽名,他大讚Gigi「又唱歌、又做戲、又返學、又好禮貌」,更詢問Gigi家人是否在場?大讚家人將Gigi教得好好。最後來到Encore環節,Gigi在唱過莫文蔚的《THE WAY YOU MAKE ME FEEL》,和自己的作品《Only For Me》後,演唱會便圓滿結束。

Gigi於騷後受訪,表示對自己的表現屬「唔滿意之中嘅滿意」,她説:「琴晚總綵排行完一次但好冇信心,覺得自己做得好差,到今日出場前都有啲緊張。」她表示於總綵排期間不時「甩嘴」,故今晚打醒十二分精神講説話,卻意外地比平日說話速度快很多,又笑言自己笑點低,當看到台下來支持的家人及好友很想笑。提到她在演出時落淚,她解釋:「有時我啲笑點唔知喺邊度嚟,淚點都唔知邊度嚟,都預咗自己會喊,因為綵排時都有鼻酸感覺,到現場時真係忍唔到。」她指歌曲就像講出自己成長過程,故令她感觸起來。談到她於台上表示很喜歡Jay Fung,問她會否向對方邀歌?她直言很希望有機會跟對方合作,另提到一直都想跟Felix合唱,故今次是一個很好機會。

提到她的歌衫比上次性感得多,她自言不覺得算性感:「今次演唱會造型師想我會有屬於19歲嘅衫。(Fans讚你腰靚!)多謝大家,又要講番尋日綵排,琴日出場前唔想食太飽驚唱唔到歌,結果只係食咗適當嘅飯,但發現唔夠支撐成個表演,所以今日特登食多啲,所以條腰都OK嘅話真係要讚下佢,佢都助我翻到個後空翻,要多謝將我左抬右抬嘅跳舞老師。」

另提到她今次演唱會門票被黃牛黨搶購,但粉絲很堅持拒絕幫襯黃牛,Gigi大讚:「係呀!我真係好欣賞!不過我都聽到有Fans有買,要讚大家冇買黃牛嘅Fans,但亦都唔好『彈』買黃牛嘅Fans,因為我想佢哋改過自新,下次真係唔好喇,我會爭取多啲表演嘅機會。」她透露好友姚焯菲(Chantel)會來看她演出,但因仍未夾時間,故未必能上台當嘉賓,至於鍾柔美(Yumi)及詹天文(Windy)因要預備應付考DSE故難以抽空到場支持。問到她代言的大家樂廣告被搶?她精靈地回答:「唔好咁樣講,大家樂係大家㗎!大家快樂就OK!」她表示與對方仍有合作合約,透露之後會有其他合作。