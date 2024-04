「戲院商博覽會」星光熠熠！狄維現身宣傳《魔海2》大跳土著舞

一連4日的年度CinemaCon (戲院商博覽會)日前舉行,一眾片商趁此機會大肆宣傳新片,其中迪士尼電影公司大曬冷宣傳多部新作,包括:《猿人爭霸戰:猩凶帝國》(Kingdom of the Planet of the Apes)、迪士尼與彼思《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)、《魔海奇緣2》(Moana 2)、漫威(Marvel)超級英雄新作《美國隊長4:勇敢新世界》(Captain America: Brave New World)以及《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)等⋯⋯ 而荷里活大隻佬男星狄維莊遜(Dwayne Johnson) 就有「驚喜現身」出席協助宣傳。穿上白色小背心的狄維更於活動上施展歌藝及舞技大跳土著舞,並即場獲「美國全國戲院商協會」(NATO)頒發「工業精神獎」以示表揚。

除了狄維之外,《死侍與狼人》的導演Shawn Levy與漫威總裁Kevin Feige亦一同上台宣傳,現場更播放該片長達9分鐘的片段。而Shawn之後被傳媒問到之前有傳美國天后Taylor Swift客串該片飾演超英Dazzler一事,他即被問到「有口難言」,只回答:「好難去證實或否認。」

此外,美國天后Ariana Grande與楊紫瓊等日前亦有一同出席新片《Wicked》於CinemaCon舉行的宣傳活動,Ariana更與男友同片男星Ethan Slater等人一同自拍。