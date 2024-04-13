「戲院商博覽會」星光熠熠！狄維現身宣傳《魔海2》大跳土著舞

一連4日的年度CinemaCon （戲院商博覽會）日前舉行，一眾片商趁此機會大肆宣傳新片，其中迪士尼電影公司大曬冷宣傳多部新作，包括：《猿人爭霸戰：猩凶帝國》（Kingdom of the Planet of the Apes）、迪士尼與彼思《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）、《魔海奇緣2》（Moana 2）、漫威（Marvel）超級英雄新作《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）以及《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）等⋯⋯ 而荷里活大隻佬男星狄維莊遜（Dwayne Johnson） 就有「驚喜現身」出席協助宣傳。穿上白色小背心的狄維更於活動上施展歌藝及舞技大跳土著舞，並即場獲「美國全國戲院商協會」（NATO）頒發「工業精神獎」以示表揚。

除了狄維之外，《死侍與狼人》的導演Shawn Levy與漫威總裁Kevin Feige亦一同上台宣傳，現場更播放該片長達9分鐘的片段。而Shawn之後被傳媒問到之前有傳美國天后Taylor Swift客串該片飾演超英Dazzler一事，他即被問到「有口難言」，只回答：「好難去證實或否認。」

此外，美國天后Ariana Grande與楊紫瓊等日前亦有一同出席新片《Wicked》於CinemaCon舉行的宣傳活動，Ariana更與男友同片男星Ethan Slater等人一同自拍。