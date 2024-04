日本網站Oricon公布自2019年轉用「令和」年號後,過去5年音樂銷量排名。即將迎接25周年的國民組合嵐,憑停工前推出大賣逾200萬張的最後專輯《5×20 All the BEST!! 1999-2019》與演唱會DVD及藍光碟《ARASHI Anniversary Tour 5x20》,成為令和最暢銷大碟及影音作品。同門師弟組合SixTONES與Snow Man的合體出道碟《Imitation Rain/D.D.》賣出188.2萬張,成為令和最暢銷細碟。

鬼才男歌手米津玄師則憑大碟《STRAY SHEEP》橫掃兩奬,奪最暢銷數碼大碟及總合排名冠軍。動漫歌姬LiSA則憑《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》成最暢銷數碼單曲。爆紅組合YOASOBI則憑歌曲《向夜晚奔去》奪串流最多歌曲。