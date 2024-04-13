蔡思貝挑戰纖體甫士騷S身材　胡定欣預告再唱主題曲

藝人胡定欣、蔡思貝、林奕匡夫婦、梁釗峰等，早上抵達科學園參加慈善跑步活動。定欣與思貝賽前受訪，透露今次只「象徵式」跑3K，前者續謂：「今日好有意義，因為分開好多組，包括大專生及閨蜜等，好多都係約埋一班朋友嚟參加，仲可以支持助養女童計劃，可以改變小朋友嘅生活，起碼有書讀。（妳有助養開小朋友？）係，仲先後去過尼泊爾及埃塞俄比亞探訪，當中最難忘係自己助養嘅首位女童，我去探訪時佢係唔識笑，但1年後佢畀相我睇，已經見佢滿面笑容。」

思貝接口表示期待不久的將來，自己可成行作慈善探訪：「等我親身去體驗一吓。（妳眼唔眼淺㗎？）好眼淺。」定欣即以過來人身份謂：「見到啲被探訪者，我諗都會按捺住自己嘅心情，不過可以係happy tears（開心眼淚），真係有好多感動位嘅。」

談到新工作，思貝透露剛接拍了一個美容院廣告：「真係好新嘅嘗試，因為纖體嘅甫士比較S形，都算係挑戰，好快有得睇拍出嚟嘅效果嘞！（好性感？）健康囉。」至於定欣則表示有機會唱劇集主題曲，記者笑指是否其主演劇集《巾幗梟雄之懸崖》，她笑答：「期待啦。（錄咗音未？）準備啦，好彩過去呢幾年都不斷有練歌，所以無論係登台或者其他，有得入錄音室我都好開心。（今次同男主角黎耀祥合唱？）賣個關子先，哈哈！」

至於近期迷上滑雪，定欣直言早前禁不住再折返日本1次：「滑春雪呀，原來真係會上癮，上季滑完返到香港真係好掛住，所以再約朋友返去滑多1個禮拜。今次感覺好唔同，春天比較和暖又出太陽，可以有藍天白雲陪伴，加上滑雪場唔多人，可以畀你盡情去玩，真係好開心，唔捨得返嚟。」