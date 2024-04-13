機會難逢　盡享限時美食

為保持競爭力，本地品牌不時推出各式限定優惠，有餐廳也借推出新主題時推出不同的折扣以吸引客人，無論是品嘗各式點心，又或是大啖自助餐，都可以好抵食。

試食價歎點心

除了去茶樓飲茶食點心，懶人一族也喜歡在家食叮叮點心。本地點心品牌由即日至4月18日，推出以試食優惠價，客人於指定地點，可用優惠價揀選任何2款點心系列產品，無論是鮮蝦燒賣、手工珍珠雞、爆汁流沙包或灌湯小籠包等，都有得揀，屋企食點心，一樣咁開心。

冰品買一送一

各式各樣的社交平台，讓大家可即時吸引多方面資訊和優惠。本地雪糕品牌於即日至4月18日分階段推出真果脆皮雪糕批優惠券激賞活動，品牌會在指定日子，於社交平台發出優惠貼文，大家只要追蹤平台並留言解答，便可獲得電子優惠券，即日至4月16日在指定店舖選購，有士多啤梨抹茶或檸檬抹茶口味脆皮批買一送一，以及在即日至4月18日在指定超市送上抹茶精選系列脆皮批3支裝限定優惠券，數量有限，售完即止。另外，由即日至4月21日一連10日推出雙球雪糕買一送一優惠組合，巴絲打可以選擇2份雙球雪糕、1份雙球雪糕加1張雙球雪糕禮券或2張雙球雪糕禮券（禮券有效期至5月23日）。

素食85折

素食風潮大行其道，食材選擇變得多樣化。北歐家具品牌美食站除在4月推出和風芥末脆蝦熱狗，由4月18日至5月1日，客人在美食廊選擇指定的素食食品，包括急凍植物素肉丸和急凍素菜丸、急凍素燒賣及急凍植物素飯盒等，會有85折優惠。

6折自助餐

想有得揀，推出全新環球海鮮盛宴自助晚餐，冰鎮海鮮有波士頓龍蝦、瀨尿蝦、小龍蝦、鱈場蟹腳和麵包蟹等，熱葷有千層酥皮鮭魚威靈頓、芝士焗龍蝦、烤扇貝、釀蟹蓋及海鮮生滾粥等，限時菜式有西班牙海鮮飯、新加坡咖喱辣蟹和日式烤鰻魚海膽飯。客人於酒店官網預訂，可享6折優惠。

醒神咖啡

大部分人一日可能飲幾杯咖啡提神，連鎖Cafe於即日至4月30日以優惠價推出限量咖啡卡，客人可於即日至5月28日，利用咖啡卡品嘗10杯標準裝有機咖啡。只要再加HK$15，便可加配1款烘焙酥點，包括法國原味牛角酥、杏仁牛角酥、法式費南雲金磚蛋糕、法式提子千層麵包，以及各款口味曲奇餅和鬆餅等，一個小點配咖啡，感覺剛好。

十零蚊享晚市套餐

百物騰貴，食飯都要諗過度過。尖沙咀歐陸餐廳和日式鐵板燒因應15周年，即日開始推出HK$15震撼價三重用餐價惠，惠顧歐陸餐廳晚市，同枱的第4位、第8位或第12位的客人，可用HK$15優惠價享用晚市套餐（母親節除外），惠顧餐廳任何食物，加HK$15可品嘗指定餐酒，享用任何主菜加HK$15可追加薯條、薯蓉、忌廉菠菜或燒蘑菇等配菜。逢星期五至日下午1時15分，享用午市半自助餐的客人，會獲送是日特備料理，星期一至四有午市買三送一。至於日式鐵板燒，客人可用價惠價享用6道菜春季限定鐵板燒套餐，菜式包括鐵板帶子、青杧果莎莎配蘋果三文魚、波士頓龍蝦尾和美國封門柳等，分量十足。