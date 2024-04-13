前美式足球明星辛普森離世　網民為乜留言慰問Khloe Kardashian？

美國前美式足球明星辛普森（OJ Simpson），周三（10日）因癌症病逝，終年76歲。他於90年代曾被控謀殺前妻但其後脫罪。後來2008年他卻因為搶劫、持槍綁架等12項罪成被判入獄33年，2017年假釋出獄。而辛普森離世的消息公布後，大批網民卻「無厘頭」於美國真人騷家族Kardashians成員Khloe Kardashian的社交網站「洗版式」留言安慰。那究竟辛普森與Khloe有何關係？！

辛普森於90年代的「殺妻案」中曾聘請過Khloe的律師亡父Robert Kardashian為他打官司，而多年來一直盛傳Khloe是辛普森的私生女。雖然一直沒有證實過2人是否有「血緣關係」，但一眾網民仍然深信不移，在辛普森離世後即湧去Khloe的社交網站留言「安慰」她，有網民表示：「好抱歉聽到你爸爸因癌病離去。我想像唔到你需要承受緊咩嘢。」另有網民於社交網留言問：「你哋有冇人睇下Khloe Kardashian有冇事？佢一定就佢老竇（辛普森）嘅死而大受打擊。」不過，Khloe卻懶理「老竇」離世一事，公開做gym片段。