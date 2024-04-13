本日日本：旅宿潮瞓巴士　竟然勁好玩

出外旅遊追求特別住宿體驗的旅客，到訪日本絕不會失望，因為當地不時有意想不到的酒店開幕！最近千葉縣及靜岡縣各有以退役巴士改裝而成的酒店登場，前者以美國加洲進口校巴改造，後者則連同票務車站也一併可住，呈現既獨特又舒適的下榻空間。而三重縣亦有酒店推出巴士主題客房，將駕駛座、軚盤等移師房內，就算並非巴士迷，都想一嘗當巴士車長的滋味吧！

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千葉：美國進口 海景相伴

提起千葉縣房總半島南端的南房總市白濱町，不少旅客會想起當地被太平洋圍着的地理優勢，當中以綿長海岸線聞名的白濱海岸更係人氣觀光熱點。由美式校巴改造而成的Hotel Ocean BUS Shirahama，於去年在該町開業。校巴外觀基本上保留了原來模樣，所處位𦋠坐擁無敵海景，未入住已想先打卡。車廂內的駕駛席依然健在，乘客座位則被移除，主要劃分為三個區域，駕駛座後邊裝有兩張單人床，床後方設有客廳及廚房，車尾則是放置了一張大床的睡房，整體布置摩登兼設備充足，雪櫃、微波爐及洗衣機等一應俱全。空間比想像中闊落，最多可容納6人入住，適合一家大細或一班朋友到來住宿。巴士外邊範圍則設有貨櫃桑拿房、大型烤爐、露天浴池以及夏天限定的小型泳池，住宿期間可安排特別的布置及消閒活動。要留意負責經營的單位希望住客能光顧周邊的餐廳小店品嘗當地美食，所以住宿方案不包括餐飲。房價每晚¥48,000起（約HK$2,496）。

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靜岡：車站變身 重新體驗

於靜岡縣賀茂郡西伊豆町，有一架曾在靜岡縣伊豆半島服役的巴士，退役後停泊在宇久須車站旁，日本東海巴士將兩者翻新成住宿設施Bustay，每日僅招待一組客人，最多可住5人。巴士在沼津及三島一帶服務居民24年，外觀為伊豆巴士的復古顏色，同類型的巴士現於日本只剩數輛，十分罕有。巴士保留了駕駛座，並添置了床鋪，巴士迷入住時可以坐上夢寐以求的司機位，盡情操縱軚盤、按目的地顯示按鈕等。另外旁邊的宇久須車站早於1950年啟用，在2022年停止運作，是充滿懷舊風情的木建築，現被改建成住宿設施的飯廳，內裏修復了木製長椅及書架，讓住客重溫等巴士時可自由取書閱讀的樂趣。售票櫃位及辦公室就變身成廚房，並配備齊全的煮食用具，包括IH電磁爐、電飯煲、多士爐、燒烤爐、餐具等，住客可自行煮食，又或請酒店代訂由當地民宿及漁業協會合作推出的海鮮套餐。而站內曾被用作倉庫的房間被翻新成浴室、洗手間和雙人睡房，設施齊全。房價每晚¥34,000起（約HK$1,768）。

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三重：真實駕駛座 裝入主題房

去年7月於三重縣伊勢市開業的酒店「三交INN伊勢市站前別館Grande」，較早前與同縣的運輸公司三重交通合作，特別打造了一間「三重交通巴士概念房」，1日1室限定。位於10樓的概念房本身是一間面積為35平方米的Twin Room，放置了兩張雙人床，而房的一角則安裝了一張由汽車製造公司五十鈴（ISUZU）炮製的巴士駕駛座，該座位來自行駛於三重縣各地約20年的巴士，包括軚盤、方向指示燈、按鈕及煞車掣等，全部都可以操作。駕駛座前方掛有屏幕，顯示巴士於伊勢市行駛時所看到的實際風景，住客可模擬揸巴士，感受當司機的樂趣。與此同時，客房牆上展示了前三代巴士站的復刻圓形標誌以及觀光巴士辦事處的招紙，抱枕亦採用了與普通及高速巴士座位相同的材料製造，很有親切感。住客可免費獲贈三重交通原創的目的地顯示屏圖案毛巾，住得過癮兼有禮物，讚！房價（2人1房 ）每晚¥27,200起（約HK$1,414）。