【Bethの食卓】穀雨要飲呢款湯　健脾化濕兼增運

今日想提早同大家分享一下「穀雨」，在這個節氣應該食甚麼可以增運，下星期五（4月19日）就到啦！

「穀雨」是春季最後一個節氣，亦是充滿希望的節氣，雨水開始增多，正是莊稼生長的最佳時節。此時為水稻幼穗形成期，田區需水量較多，穀雨象徵着農民布穀後望雨之心態，同時俗語說：「清明田、穀雨豆」，也意味着農民耕種注重適時、最遲清明時插秧要結束、穀雨時豆類播種要結束、才不會錯過農作物生長的最佳時節。加上「穀雨」是沿海地區居民的「漁民節」，百魚游至淺海地帶，正是下海捕魚的好日子，為了要出海平安、滿載而歸，「穀雨」這天漁民要舉行海祭，來祈求保佑。

同時穀雨也是「茶節」，在南方有穀雨摘茶的習俗，在這天茶濃會去採收新茶回來喝，也有祈求健康、保平安的寓意。

「穀雨」有前有後

穀雨前：穀雨期間雨水較多，濕氣特別重，因此，穀雨飲食就以健脾化濕為原則，最好就是喝四神湯，內有淮山、芡實、薏仁、扁豆、赤小豆、陳皮等食物，以健脾理氣化濕為主，忌吃生冷肥膩之物，以免進傷脾胃，加重體內濕氣困留。而我就大推「陳皮四神豬肚乳鴿湯」，原因簡單，當今九運，除了九運數大利之外，亦應四數行運，這個湯在玄學上四數鮮明，加上陳皮更有利氣祛濕之效，箇中奧妙必食豬肚雞，換上豬肚乳鴿，所謂一鴿頂九雞，取其五行就一定是乳鴿優先。在穀雨當天可飲此湯，強健有益、健脾有功，身體健康自然有運行。大家記得在穀雨前準備一下材料煲番個靚湯喇！

穀雨後：穀雨過後，便接近夏天，季節的交替，亦是各種疾病作亂之時，更要注意防病，特別是過敏性疾病為主。此外，易有「熱氣」迹象，即「春火」最為普遍，要防體內積熱為主。飲食盡量清淡為主，麻辣火鍋、羊肉及辣椒、胡椒等大辛大熱的食物可免則免；可食用涼性食物，如綠豆、鴨肉、蘿蔔等清熱降火。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com