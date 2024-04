上山詩鈉女兒Hilary遺傳了母親的優良基因,除了有混血的美貌外,外形相當出眾獲封「最索星二代」。昨日(12日)Hilary 27歲生日,上山詩鈉分享了一系列與女兒的合照,表示:「Always the best to celebrate bday with family!Happy birthday my sweetheart!Love you!(與家人一起慶祝生日總是最美好的!生日快樂我的寶貝!愛你!)」

相中所見,Hilary的表舅父張智霖(Chilam)和表舅母袁詠儀(靚靚)都有出席生日會,張智霖和靚靚以情侶Cap帽上陣,靚靚更搭住壽星女膊頭合照,感情要好。網友大讚港姐冠軍袁詠儀顏值依然,美貌和狀態不輸27歲的Hilary,兩女合照顏值登頂。另外,Hilary日前分享了同是4月生日的湯鎮業孖仔湯君耀(Chris)及湯君慈(Bruce)一起慶生的相片,Hilary更與湯君耀頭貼頭拍照,玩得相當盡興。