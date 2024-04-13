松岡李那加盟新公司　師姐關嘉敏直認怕比下去

藝人關嘉敏、黃建東及麥嘉欣入圍於《福祿壽訓練學院》內成為星級學員。3人連聲否認「有着數」，反指其他參賽者其實演出經驗亦相當豐富，各方面也很有潛質。對於有網民指黃建東「直情可以做助教，唔應該霸住個quota」，他笑答：「唔敢當，其實我都仲有好多嘢想學，報名參賽前我都掙扎咗好耐，驚大家會唔會話我又參加（比賽），但我真係唔想錯失呢次機會。」談到上集他一人扮演全隊日本女團Avantgardey，他指準備該片段籌備足足整月：「仲搵咗朋友幫手，因為頭一回合比賽，公司係唔會幫我哋嘅，所有嘢我都要自己嚟。」

身為「顏值擔當」的麥嘉欣於節目內扮醜，她表示自己沒有偶像包袱，故不介意醜樣演出。對於有網民指澳門小姐已停辦多年，質疑其澳門小姐資格，她解釋當年自己是閉門選美：「因為大會已經冇資金去搞大型嘅實體比賽，但當時我有受訓，經過比賽選出嚟嘅冠軍。2017年我仲代表澳門去日本選美，其實之前我已經拍片解釋過。」

關嘉敏對於松岡李那加盟公司，身為師姐的她表示不擔心，也高興有高質素的藝人加入，又指自己很想與對方合唱，問她是否會怕比下去，她笑說：「怕，所以依家我開始扮男人嘞，哈哈！」