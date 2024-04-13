郭珮文扮「人肉獎座」被批唔人道　陳懿德開腔談羅天宇

無綫綜藝節目《福祿壽訓練學院》今午舉行記者會，主持王祖藍及李思捷等率領一眾入圍學員現身，期間大會推出生日蛋糕，為4月11日「入五」的李思捷慶祝生日，他事後透露：「正日嗰日我同咗20位兄弟打邊爐慶祝，好開心搞到醉咗。（生日願望包唔包括結婚？）希望啦，順其自然，我大個仔嘞。（生日願望呢？）真係希望觀眾睇呢個節目睇得開心。」

擔任「扮公室助理」的郭珮文及陳懿德將於明晚一集扮「人肉獎座」，結果被網民狠批「唔人道」，而郭珮文的天然呆更成為被取笑亮點。受訪時二人買口乖否認種種，陳懿德更代郭珮文表示：「我喺身邊睇，佢係每集都有進步嘅。」郭珮文承諾一定會繼續努力，又笑指自己拍劇「唔係咁樣」。談到「人肉獎座」，二人自言有份參與扮嘢已得榮幸，陳懿德更自爆：「其實我哋都俾咗好多提議工作人員，反而係佢哋問返轉頭，咁樣係咪得㗎？好多謝大家錫住我哋。」

至於與羅天宇傳緋聞，陳懿德形容雙方是好朋友關係：「我哋本身成大班人一齊出去玩啫。（公司俾壓力唔認得？）唔係呀，冇壓力。（有冇發展機會？）如果一齊拍劇，戲入面咪會囉。我哋依家喺工作方面都努力緊，想做啲成績先。（玩地下情？）都係朋友嘞，其實身邊都好多朋友對我好好，唔係淨係佢一個。（有冇同羅天宇傾番呢件事？）有，我覺得本來Focus喺我嘅主持工作，依家就比緋聞蓋過，所以我叫羅天宇請食飯。（因為帶挈佢做封面？）唔係呀，唔識講嘞，不如抹咗佢啦！」