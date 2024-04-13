余香凝獲睇高一線︱梁朝偉5奪金像影帝　莊文強：夠了吧

「第42屆香港電影金像獎」頒獎禮明天舉行，導演莊文強接受電台主持車淑梅的《舊日的足跡》訪問，分享獎項的心水選擇。他由1999年正式入行，直至2002年與麥兆輝合作拍攝《無間道》，票房大賣，才為人所認識，他說：「 當時電影大收旺場，前景太美好，我們天天慶功。直至在一個聚會上遇到王家衛，他跟劉偉強說：『其實你套戲放映後便已經完成，現時這些都只是虛幻……』王家衛是得過無數光環的導演，那是他出自朋友的分享。我不知道這番說話是否正中劉偉強，但是中了我，於是立即回家寫劇本，開始構思《無間道

2》。」

莊文強執導的《金手指》獲金像獎12項提名，梁朝偉憑《金手指》角逐最佳男主角，莊導笑言偉仔已拿了5次也足夠吧！女主角方面，莊文強認為《白日之下》的余香凝呼聲最高，「她的角色難度高，她在大眾對記者的一般印象上，加添了許多令人意想不到的東西。其實她已經是阿姐級了，我看《緣路山旮旯》時已經覺得她好厲害，一個人擔起整部戲，開始有『最佳女主角』的風範。當然，要走到那一步還要靠天時、地利、人和 ……我想應該是她。」

今年有份角逐「最佳導演」，最開心是對手都比他年輕，他就睇好《命案》的鄭保瑞，指對方的功力才能成就最後那一場戲，「他獨有的濃烈情感與蠻不講理的力量，迫使林家棟發揮得好好，他曾經長時間當林嶺東的副導演，承傳了那種獨特的電影品味和風格，我覺得他值得獲『最佳導演』。」「最佳編劇」他喜歡《年少日記》，核心講述人的孤獨，描寫得非常淋漓盡致。

莊文強的電影大多有當紅演員參演，他指演員都希望角色新鮮，故事不一

定新鮮，但角色一定要有所發揮，他指《臨時劫案》中郭富城飾演哨牙摔角手，做得很好，「誇張點說，這才是影帝级的演出，整套戲跟着他走，如果沒有他，那部戲便會失去動力。」