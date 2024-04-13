譚輝智搞笑技能解鎖　古淖文扮陳慧嫻勁誇張

歌手周吉佩聯同支嚳儀參與無綫節目《中年好聲音2 紅白大戰》，二人分別擔任領隊，帶領選手譚輝智、黃劍文、劉威煌、陳俞霏、古淖文、顏米羔、安雅希等對決，評審方面除了伍仲衡、張佳添及周國豐外，還有「小辣椒」谷婭溦。

節目最驚爆環節，莫過於「中2生」與評審「互換身份」環節，古淖文、譚輝智、顏米羔、黃劍文、陳俞霏將分別扮演陳慧嫻、伍仲衡、周國豐及張佳添，至於評審們則輪流出場獻唱自己再填詞或是重新改編的歌曲。以「手緊」見稱的伍仲衡、孖住周國豐打頭陣獻唱親自改詞的《低分之王》，劈頭第一句即引爆笑彈及共鳴：「我畀分不夠善良，你別皺眉…」，之後伍仲衡還自踩對耳生到上額頭，十分啜核！

而台下評分時間亦有趣，五位「偽評審」中，以譚輝智及黃劍文「還原度」最高，輝智除了跟足伍仲衡經常在鏡頭前露出可愛疑惑表情，搞笑技能解鎖的輝智，又學伍仲衡大講港普，其中一句「我要跳出我的comfort zone」、引爆全場掌聲及笑容。黃劍文除了四眼Look及認真眼神倒模周國豐，還大講「專業對白」古淖文就以誇張方式扮演慧嫻，令人笑破肚皮。