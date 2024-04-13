陳詩欣蜜遊台北派福利　盡騷黃蜂腰加逆天長腿

藝人陳詩欣(Eunice)連月來忙於與好友出埠，近日她終於與有米老公陳先生到台北旅遊，喜歡在社交平台分享生活的Eunice今日就在網上晒出一組靚相，大派福利，只見她穿上紫色深V貼身上衣，凸顯出她渾圓豐滿的胸型，34E上圍幾乎逼爆衫之餘，更露出招牌黃蜂腰，相當性感。而她下身搭配高腰喇叭牛仔褲，襯托出她一雙逆天大長腿，身材比例好得惹人羨慕！照片一流出，即有大批網民留言希望Eunice分享穿搭，並大讚她：「玲瓏浮凸，婀娜多姿」。

Eunice亦分享到台第二日的烏龍事，留言說：「就是到埗後我一時大意拿錯了別人的行李篋，上了車出發台北時航空公司打電話給陳生先，發現我竟然拿錯了一模一樣款式，屬於別人的行李篋！那麼我們就立即叫司機折返機場，但係在高速公路折返是多難的事情，我們差不多去到台北先有機會U turn，那時候已經過咗30分鐘，我內心非常焦急又擔心，因為害怕被我耽誤行程的那個人一見到我就會大罵我，結果我們花了一個鐘頭才去到機場，立即跑去櫃枱交還，我一邊跑一邊已經覺得非常不好意思，終於看到那位朋友了！一去到我立即90度鞠躬，『不好意思不好意思不好意思x100次』，怎料被我耽誤時間的那個人沒有大罵我，亦沒有生氣一見到我不斷跟我說：『沒關係啊！去旅遊最緊要開開心心！辛苦你們趕過來了！』這麼高情商的人真的值得我們去學習，然後回台北的那程車不斷反思，每當遇到一啲突發事情或者不在自己預期內的事情，總會感到焦急勁躁底，真的需要學習一下寬容地接受面對，不要因為情緒而影響每件事的結果！」網友們紛紛表示Eunice：「好有禮貌！」