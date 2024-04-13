身心寂寞 愈夜愈飢渴

為何深夜總是餓，亦有人話為何深夜總是渴，冇錯！係飢渴嘅渴！唔少人身心空虛寂寞，夜闌人靜嘅時候對異性更有慾望，就好似日本AV界嘅夜勤工作系列，當中一班返夜班嘅人士去到夜深就要出動獵艷，誓要飽嘗快感一番先得安樂喇！

為人服務

喺kawaii*出品嘅《可愛、巨乳、性感的夜班護士伊藤小姐》入面，伊藤舞雪係一間醫院嘅夜班護士，佢對病人，尤其係男病人相當照護，更加覺得唔少病人長期住院，體內嘅性慾長期累積會對身體健康有負面影響，於是舞雪成日喺入夜時段巡察病房，主動為男病人吹奏一曲！有咁索又咁好波嘅舞雪獻身，再加上性慾久未宣洩，病人們當然樂意將身體交畀舞雪啦！有時舞雪為提高效率，仲會去到大型病房，一次過幫眾多病人出火！

一拍即合

由JET映像推出嘅《不知不覺間，我的身體和心靈都被偷走了》，講述加藤綾野係一位私家醫院女護士，老公則係院長，雖然生意唔算太好，但係都叫做可以維持生計。某日一個叫做中田嘅有錢佬嚟接受治療，但係中田就諸多挑剔，搞到老公大為緊張，好在喺綾野嘅安撫之下，中田好快回復平靜，仲喺醫院長租一間房療養。原來，中田睇中綾野呢位人妻護士，一入夜就話自己呢度唔妥嗰度唔妥，要綾野過嚟招呼佢，趁機抽水多次之後，更加嚟個霸王硬上弓！然而，綾野卻又樂在其中，因為院長老公掛住工作，近年來都冇同佢行房，有中田呢位雄風強勁嘅男人滿足佢，簡直係令佢長久以來嘅飢渴得以紓解！

通宵鬼混

片廠「輝夜姬」製作嘅《便利商店打工的後輩女子》，講述上坂芽衣同明仔係一對喺便利店工作嘅拍檔，某一日店長話因為人事調動，要求芽衣轉返通宵時段，而一向都心儀芽衣嘅明仔就表示可以頂替芽衣，之但係就被拒絕。原來芽衣同店長一向都有路，叫芽衣返通宵更其實係為咗方便佢哋喺店內鬼混，有時更加唔止一對一激戰，而係叫埋其他客人加入戰團，嚟個三男一女大混戰！

專家評語

代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：從中醫角度嚟睇，深夜時分係肝經運行嘅時間，不過對於好多人嚟講深夜就係性慾旺盛嘅時間，就好似今日為大家介紹嘅夜班工作系列，當中嘅男女角色入夜之後就會變得飢渴無比，一定要搵人幫手宣洩慾火！3部作品當中，本仙最鍾意就係由伊藤舞雪主演嘅《可愛、巨乳、性感的夜班護士伊藤小姐》，原因係舞雪樣靚身材正，扮演癡女夠晒搶韁，但係今次佢對男人絕對唔粗暴，反而係本住為人民服嘅熱誠之心，幫助各位男士解決慾火，睇落夠晒過癮又窩心。