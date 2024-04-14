星玄｜雙子男陳卓賢演唱會邊跳邊除　粉絲流口水：見到腹肌

今日係4月14日農曆三月初六，幸運星係雙子座，良好人緣帶旺財運，攞咗着數唔好待薄老友。雙子座嘅陳卓賢（Ian），近年鍾情一手包辦作曲填詞，早前同成班MIRROR好兄弟喺英國巡唱嗰陣，專誠約咗黃偉文見面，唔知Ian係咪趁機偷師搵填詞靈感，到時咪可以幫埋班兄弟作新歌囉。

13日MIRROR完成紐約場演唱會，而早前先後到三藩市、洛杉磯等地開騷，全場氣氛熱烈。其中，有粉絲將洛杉磯演出新歌《Day 0》嘅片段放上網，Ian疑似因領呔出現問題要即時除去，並淡定將領呔放入恤衫內，之不過，Ian忙中有錯，恤衫扣錯鈕，從而出現一小窿，唔少粉絲見到之後，都紛紛大讚Ian淡定執生好叻仔，更有粉絲整流口水、心心眼嘅emoji，並表示：「見到腹肌」、「唔好整啦，不如除埋件衫」、「#眼睛吃冰淇淋了」、「唔使扣番啲鈕啦」、「陳卓賢你真係好有型呀」。

至於是日最旺生肖係豬，獲得財神眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。肖豬嘅鄧麗欣（Stephy）近年轉戰影壇，參與唔少電影拍攝，佢早前趁住假期做孝順女，帶媽咪快閃台北，之後又再投入工作，為各大電影做宣傳，Stephy你有咁多工作機會，點會為錢銀問題而憂心。