【是日通勝】

農曆三月初六

甲辰年 戊辰月 戊申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、動土、交易

忌：置產、安床、開市

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：26、44、33

幸運顏色：黑色、藍色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：謀事忌故步自封，多接觸新資訊易有得着。

金牛座：財運最旺，投資易有斬獲，可獲貴人提點。

雙子座：良好人緣帶旺財運，得了着數別待薄老友。

巨蟹座：謀事阻力大，回報遜於預期，無奈又無助。

獅子座：心情差，做任何事都不順心，宜好好休息。

處女座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

天秤座：愛情運急跌，多接觸粉紅色有助增強魅力。

天蠍座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

人馬座：與情人共處，能夠無所不談，感覺好到極。

山羊座：情緒低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

水瓶座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

雙魚座：無品之人不值得愛，交友擇偶要帶眼識人。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）豬 財運旺

（跌）虎 身子弱

鼠：人緣變差，對參與社交活動不感興趣。

牛：易有財物損失，貴重物品要好好保管。

虎：是日沖煞，建議多花時間照顧好身體。

兔：相信自己的能力，毋須調低工作目標。

龍：財運不錯，家人會在經濟方面支持你。

蛇：花錢如流水，易入不敷支，必須節儉！

馬：感情發展停滯不前，單身者要有耐性。

羊：趁周日陪家人閒聊，體驗親情的可貴。

猴：有財來財去之象，不外出就不用花錢。

雞：投資運欠佳，貪小便宜有可能中陷阱。

狗：總覺得頭頭碰着黑，有自尋煩惱之嫌。

豬：獲財神眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

入住哪些房子會令人緣變差？

中國人講究「天人合一」，住宅關係着人的吉凶禍福，影響人的各方面運程。甚麼樣的房子住久了，容易使人變得心胸狹隘，連貴人也離你而去呢？

1.陰暗潮濕

在風水學中，如果住宅終日不見陽光，或者採光不好，容易導致宅內陰暗潮濕、陰陽失衡。經常待在這樣的環境，居住者的健康運受傷，表現為缺乏生氣、情緒不穩等，與人交往也是負能量滿滿。

2.大門低矮

大門是引氣入宅的主要通道，對一間房屋的風水好壞具有決定性影響，甚至影響整家人的榮辱旺衰。如果住宅大門低矮，若長期居住在內，容易令人變得眼光狹窄，做事只會貪圖眼前利益，難以與人相處，朋友見了都遠離，影響人際關係。

3.利器很多

家中有適當的刀具利器，正面來說是鎮宅辟邪，但擺放過多容易積聚戾氣，使得房主金氣過剩，對外界具有很強的攻擊性，時間久了，居住者會變得目光短淺，與人難以相處，導致貴人遠離。