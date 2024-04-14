蔡嘉欣放售海景豪宅　遭壓價難甩手

藝人蔡嘉欣自嫁給富貴老公後，正積極「造人」，而近來政府撤樓市「辣招」，她即放售將軍澳過千萬海景單位，預備搬大屋隨時迎接愛情結晶，卻因太多人壓價而遲遲未能出售，水頭充足的蔡嘉欣決定慢慢靜候「有緣人」。

前港姐蔡嘉欣去年與富貴老公Derek於深灣舉行大型婚禮，手戴4卡巨鑽婚戒，盡顯風光，婚後亦「唔憂做」，還不時周遊列國。不過，一向精明的蔡嘉欣亦明白理財有道的好處，早前政府為樓市撤「辣招」，令原本低迷的樓市市道出現轉機，據知，蔡嘉欣亦把握機會放售將軍澳近千呎單位，叫價1,230萬。

原本以為這是一個不錯的時機，但可惜其單位至今仍未售出，蔡嘉欣受訪時承認放售一事，並指正自己計劃搬屋，而談到未能賣出的原因，她謂：「都幾多人壓價，所以仲未賣到，我哋心目中有個合理底價嘅，睇吓有冇有緣人！」而婚後正努力造人的她，亦直言今次售樓是為迎接新生命做好準備。

遊新疆精打細算

蔡嘉欣亦相當識歎，趁住未有BB現身新疆烏魯木齊，玩盡食盡。日前她於網上晒出滑雪以及策騎的靚相，表示自己策騎上山，然後滑雪下山，雖然沒有紛飛的白雪，但依然十分難忘。而最搞笑的，是蔡嘉欣繼續「精算師」上身，指於可可托海滑雪時遇到當地攝影師，幫她拍了照片，其後可以上網站買相：「購了幾張靚相，都只係畀咗幾十蚊，一百蚊都唔使，平過請攝影師。」