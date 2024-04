真狗真事新片《鐵人狗狗》(Arthur the King)改編自瑞典越野運動員Mikael Lindnord寫下他與流浪狗相遇的著作《Arthur - The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home》,由麥克華堡(Mark Wahlberg)、「尚氣」劉思慕、與Nathalie Emmanuel等飾演越野運動隊員,參加生涯最後一戰希望一嘗勝利滋味,他們穿越多明尼加共和國森林時卻遇到一隻流浪狗陪跑,一起攀過高山、穿越激流,更帶領隊員逃出險境!

麥克受訪時分享他為演活越野跑手的艱苦訓練:「我知道要好長距離咁行山、爬山、踩單車同撐艇,我就一直練呢啲,諗住我要演鐵人演得有說服力。但我冇諗到原來重點唔係關於個體能,係關於邊個更忍受到苦楚,更加堅忍,比其他人可以更承受到痛。」