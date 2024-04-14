東方日報C2：炎明熹Fans團結抵制　黃牛割價蝕入肉

「聲夢人氣王」炎明熹前晚開騷，有黃牛黨看準她的人氣，囤積大量門票打算圖利，但炎明熹落力呼籲抵制黃牛，加上有富貴Fans出奇招豪送100張飛，令黃牛炒燶飛，最終要割價回血，騷後炎明熹大讚Fans聽話！

炎明熹（Gigi）一連3場《炎明熹Gi-FORCE 演唱會2024》前晚假九展開鑼，作為去年10月受颱風影響而取消的演唱會補場兼加場。黃牛問題多年來一直猖獗，人氣高企的Gigi亦成為目標，不少門票落入黃牛手中，在網上高價放售牟取暴利！

然而，在Gigi及唱片公司積極呼籲下，不少「Gi炎粉」乖乖聽話抵制黃牛，有人更豪掃100張門票，免費送給撲不到飛的歌迷，讓他們不用向黃牛低頭，令不少黃牛「炒燶飛」！網上發現開騷前一天，有大批門票以低於原價放售，880元門票勁減至500元，480門票則開價250元，約為原價的五至六折，但「割喉式」減價仍乏人問津，可見「Gi炎粉」相當團結。

打空翻晒纖腰

Gigi今次歌單與去年大致相若，但去年引起雙方Fans爭拗的姜濤作品《Dear My Friend,》及柳應廷的《Jonathan's Soliloquy》則未有出現；歌衫方面亦有所改動，去年設計密實的紅色戰衣，今年改為露肩迷你裙，而在跳唱串燒歌部分，她換上橙色運動Bra Top大騷纖腰，並在舞蹈員協助下打空翻，獲Fans大讚腰肢很美。

演唱會亦不乏感性場面，Gigi唱出組合「牛奶咖啡」的《明天你好》時感觸落淚，多次背向觀眾平復情緒，唱畢後她表示這首歌陪伴她成長，希望送給一直陪伴自己或離開了的人，包括天上的爺爺及分道揚鑣的同學，說時再度哽咽落淚。至於表演嘉賓則有馮允謙及《聲夢傳奇》隊友林智樂，馮允謙大讚她「又唱歌、又做戲、又返學、又好禮貌」。

唔敢食得太少

騷後受訪時，Gigi大讚抵制黃牛的Fans：「我真係好欣賞！不過都唔好彈買咗黃牛嘅Fans，因為我想佢哋改過自新，下次真係唔好喇！」談及個唱表現，她自評「唔滿意之中嘅滿意」，坦言：「前一晚總綵排好冇信心，覺得做得好差，今日出場前都有啲緊張。」提到多次落淚，她解釋：「有時我啲笑點唔知喺邊度嚟，淚點都唔知邊度嚟，預咗會喊，綵排時都有鼻酸感覺，到現場真係忍唔到。」

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