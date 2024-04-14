趙麗穎遭暗諷喧賓奪主愛宣傳　粉絲不滿向馬麗宣戰

內地四大花旦之一趙麗穎在張藝謀導演的賀歲片《第二十條》中客串，飾演聾啞人士，由於趙麗穎人氣強勁，電影宣傳時把焦點聚焦其身上，搶盡女主角馬麗的風頭。近日馬麗在「中國電影大數據榮譽之夜」中，憑《第二十條》摘下年度女演員獎，其致謝詞卻引起趙麗穎粉絲不滿。

馬麗致謝時表示：「感謝大數據，我不是一個太愛宣傳、也不懂怎麼宣傳的實力派女演員，在這種情況下居然還被大數據看到，所以我可以證明大數據是真數據。」不少網民認為她以「不懂怎麼宣傳的實力派女演員」自居，暗諷趙麗穎只是配角但卻宣傳過頭，主次不分，只會做數據買流量宣傳，而且馬麗在台上感謝了片中的男主角雷佳音、配角以至其他工作人員，唯獨沒有提起趙麗穎，趙麗穎粉絲直指馬麗小氣，紛紛在馬麗的社交帳號下留言表達不滿，指「你最應該感謝趙麗穎，沒有趙麗穎根本不會有人去看你」、「人家趙演技確實比你好，演技搶了風頭你就內涵人家」，不過，也有網友表示馬麗的致詞並沒有提到趙麗穎半句不好，只是網民的惡意解讀。

雖然馬麗知名度不及趙麗穎，但她是內地著名喜劇演員，亦是內地首位破百億的票房女星，至今她的累計票房達194.91億人民幣（約211億港元），排名第5，是票房最高的女演員。