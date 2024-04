炎明熹唔滿意首場演出　「老竇」姜皓文爆單純小秘密

「聲夢人氣王」炎明熹(Gigi)一連三場《炎明熹 Gi-FORCE演唱會2024》昨晚(13日)假九展舉行第二場。Gigi 在唱畢第十一首歌《李白》後,坦言對前晚第一場騷的表現不太滿意,問到台下觀眾能否給予機會進步?全場齊聲大喊「可以」,隨後突然發生小意外,Gigi說:「跌咗小小嘢。」原來是掉了眉毛下的化妝貼紙,然後Gigi在抬手整理時做了鬥雞眼的表情,非常可愛。

昨晚嘉賓又再請到林智樂(Felix),並且亦邀請到了在劇集《青春本我》中飾演Gigi爸爸一角的姜皓文作嘉賓,一出場姜皓文即與Gigi手拖手,姜皓文稱雖然不常與Gigi見面,但有留意她的動向,自覺她進步神速。之後姜皓文笑言導演給了他任務,就是要訓練Gigi的演技,接着二人在台上玩遊戲,輪流跟住故事情節做出「喜、怒、哀、樂」四種表情。姜皓文又在台上分享和Gigi拍劇時的點滴說:「有一晚同陳煒姐姐食糖水,我哋畀咗張糖水餐單Gigi睇,咁Gigi問我『係唔係點叫都得?』我話『係,你食幾多碗都得』,跟住佢話『你哋咁有錢㗎』嗰陣時我就知道呢個女好單純。」然後Gigi親手致送繡有「Black Pa」二字的運動毛巾給姜皓文作禮物,姜皓文更在台上獨自獻唱《好想約你》和《鐵塔凌雲》。

最後,Gigi以一首改編日文歌的《如海》作結,再在Encore 環節中唱出《The Way You Make Me Feel》和《Only For Me》為當晚演唱會畫上完美句號。