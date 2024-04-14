洪嘉豪露腹肌唔敢剥晒　Marftube top下滑狂抽衫搶鏡

歌手洪嘉豪（Kaho）一連兩場處男紅館騷《Kaho Live 2024》昨晚（13日）開鑼，火車站設有主題相框兼打卡位，供粉絲影相。不少藝人送上花籃到賀，包括張敬軒、鄭裕玲和何爵天導演等，而到場睇騷有男神魏浚笙、女團Lolly Talk、鍾雪瑩、陳穎欣、鄺潔楹、練美娟和強尼等。

Kaho穿着雙色西裝以《主角光環》揭開序幕，之後換了一件露腰裝晒出結實腹肌，施展舞技，邊唱邊跳《明星示範生Superstar》，相當調皮，唱《表情符號》時他用手機玩變臉App四圍與歌迷合照。他自爆為鍛煉腹肌，現在起身飲水都見頭暈，身體弱了很多，健身教練都叫他吃東西。有人大叫除衫，他笑謂：「我阿媽今日喺度，再除埋佢唔認我啦！我入行時阿媽叫我唔好除晒衫，今日已經好無安全感。」他稱不知從幾時開始，洪嘉豪的歌令人好開心、好搞笑和色彩繽紛：「但每個色彩繽紛背後都有另一面，內心唔會日日都彩色，有啲歌好似內心住咗隻小怪獸。」然後唱出《衰仔樂園》。

演唱會嘉賓是COLLAR的邱彥筒（Marf）初初混入Dancer之中，與Kaho手拖手唱出《仍有心跳脈搏》後，Marf脫去外套僅穿tube top唱出《I'm Marf-elous》，但因Marf動作大，肚兜下滑，見她要頻頻抽衫。Kaho表示:「第一次認識Marf是拍劇，我做哥哥，佢係我識最妹豬嘅女仔，所以幾錫佢。」

為配合《黑玻璃》的歌詞「我帶你走 坐我車 」台上竟然升起一部白色房車做配襯。他稱有點不開心，因開騷前車照曝光，然後問觀眾：「諗住超勁，都勁㗎嘛？我今日打大佬，已經盡咗力，呢刻唱歌唔覺得自己開緊演唱會，感覺好似屋企唱歌。」他稱發覺所有Hit歌都不是他寫，令他唔敢及無信心再去創作，然後唱出曲詞都是由他寫的《我懂》。

他說有人覺得他處男演唱會名字太簡單有點Hea，他就是想用自己做示範：「香港哋有好多嘉豪，出道就無改藝名，我係第一個叫嘉豪嘅歌手，唔想因為出身而覺得自己做唔到，嘉豪個名好普通，啲人話我樣普通、唱歌又好普通，但有時想擁抱自己。」雖然名字平凡，但認為這個平凡的嘉豪能夠行到這裏，已經盡了力。他鼓勵大家不要怕失敗，認為要做就努力做好，衰咗再認輸。到了Encore環節，他表示自己好多時做得不好，會做錯事及向阿媽發脾氣，希望大家今晚之後，無論以前做過甚麼錯事都既往不咎，然後唱出《洗面》。

騷後受訪，對於首場紅館騷，Kaho自評70-80分，跳舞時有甩漏，第二場會跳好一點。沒有為演唱會刻意減肥，但因為有壓力，胃口減少：「今日食嘢都想嘔，可能胃細咗，腰圍只有27吋。」之前跟教練操練，練到4、5嚿腹肌，媽媽不准他除衫？他笑指今次阿媽應該好驕傲，因為身材有美感。提到Marf頻頻抽衫並不知情，兩人重演劇中的情節，他自爆唱《隨波逐流》時，一時分神，被觀眾碰撞，幸沒有走音，認為是意外，覺自己有責任要盡力，故要道歉，希望粉絲原諒：「唱《只要你不尷尬》時，好多感觸，見到Dancer着住我着過嘅衫，好似見到好多個自己，有幾次好想喊。」