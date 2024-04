BSS唱《淚之女王》主題曲！(G)I-DLE騷腰晒腿冧台迷

韓團Seventeen小分隊BSS、(G)I-DLE、ZEROBASEONE(ZB1)、&TEAM、ENHYPEN、STAYC、NMIXX及BOYNEXTDOOR等昨晚(13日)參加在台灣舉行的韓流拼盤騷《Golden Wave in TAIWAN》,吸引4萬人入場。

其中BSS壓軸登場,3人以中文向觀眾:「準備好了嗎?」之後唱出《Just Do It》,又演繹正在熱播的韓劇《淚之女王》的主題曲《The Reasons of My Smiles》和熱爆歌曲《Fighting》,令粉絲High爆尖叫。

(G)I-DLE作為倒數第2組登場的組合,為歌迷送上《Queencard》等4首人氣歌曲,台灣成員葉舒華又以特別主持人身份提早現身,問到她回到家鄉跟粉絲見面心情如何?她表示:「應該就是可以跟成員站上舞台吧,想要向粉絲炫耀一下我們的成員。」

今次是&TEAM首次訪台,台灣成員NICHOLAS用中文說:「大家好,我回來了!」演出結束前,他再次表示:「其實我一直有個願望是,帶我的成員回家鄉表演,感謝GOLDEN WAVE給我們機會,我們會繼續努力,希望大家繼續支持我們。」

而ZB1亦是首次來台,來自福建的成員章昊開心地用閩南語跟大家打招呼:「感謝大家,我愛你!」他之後更與內地成員Ricky及韓國成員金泰來合唱台劇《想見你》的主題曲《想見你想見你想見你》,令粉絲十分驚喜。