BSS唱《淚之女王》主題曲！(G)I-DLE騷腰晒腿冧台迷

韓團Seventeen小分隊BSS、(G)I-DLE、ZEROBASEONE（ZB1）、&TEAM、ENHYPEN、STAYC、NMIXX及BOYNEXTDOOR等昨晚（13日）參加在台灣舉行的韓流拼盤騷《Golden Wave in TAIWAN》，吸引4萬人入場。

其中BSS壓軸登場，3人以中文向觀眾：「準備好了嗎？」之後唱出《Just Do It》，又演繹正在熱播的韓劇《淚之女王》的主題曲《The Reasons of My Smiles》和熱爆歌曲《Fighting》，令粉絲High爆尖叫。

(G)I-DLE作為倒數第2組登場的組合，為歌迷送上《Queencard》等4首人氣歌曲，台灣成員葉舒華又以特別主持人身份提早現身，問到她回到家鄉跟粉絲見面心情如何？她表示：「應該就是可以跟成員站上舞台吧，想要向粉絲炫耀一下我們的成員。」

今次是&TEAM首次訪台，台灣成員NICHOLAS用中文說：「大家好，我回來了！」演出結束前，他再次表示：「其實我一直有個願望是，帶我的成員回家鄉表演，感謝GOLDEN WAVE給我們機會，我們會繼續努力，希望大家繼續支持我們。」

而ZB1亦是首次來台，來自福建的成員章昊開心地用閩南語跟大家打招呼：「感謝大家，我愛你！」他之後更與內地成員Ricky及韓國成員金泰來合唱台劇《想見你》的主題曲《想見你想見你想見你》，令粉絲十分驚喜。