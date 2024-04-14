黃子佼疑引誘14歲少女上屋企　驚人勸說手法曝光

台灣藝人黃子佼身陷「#MeToo」風波愈挖愈多，近日佢被爆疑涉及多單性侵，除K小姐17歲時被並帶到住處上下其手後，有網紅透露，已經有幾名受害者組成群組及搵到律師，準備對黃子佼討回公道，尋日（13日）該網紅繼續爆料，公開黃子佼與受害女性嘅勸說對話內容，及黃子佼如何引誘14歲少女去佢屋企拍攝泳裝，誘導手法令網友震驚！

網紅再度公開4名黃子佼受害者嘅私訊，其中一人14歲時陪同學追星參加節目錄影，黃子佼趁空檔時主動上前攀談，提到正在為少女雜誌創刊號搵平面模特兒，參加後仲可能會出道，該女透露黃子佼約喺工作室見面，到達後先發現係黃住處，黃隨即要求女方試着3套事先就準備好嘅泳裝：「分別是一套兩截式加兩套比基尼，14歲的我從沒穿過比基尼，只敢穿上兩截式泳裝。」

見到裸露程度極高嘅泳裝後，該女走出換衣間時雙手擋於胸前，黃子佼無視佢嘅崩潰表現繼續拍照：「我完全沒辦法，整個人也呈現凍結狀態，不自主地一直試圖遮掩衣不蔽體的身體部位，那時淚水已在眼中打轉。」過程中，黃子佼更多次以話術，教女方如何避免畀父母知情、約工作室實際卻係去佢住家、穿私密處布料極少嘅泳衣等，受害女性甚至透露當時黃子佼要佢保密，唔可以話畀當時正在交往嘅女友小S（徐熙娣）知：「因為她很愛吃醋。」

影片中，前段係被黃子佼邀約拍攝嘅受害女性，後段為另一位被黃子佼邀請拍雜誌的女性嘅截圖。而音檔中，黃子佼表示：「反正跟我合作的狀況呀，就是會跟一般外拍網拍不一樣。因為畢竟是個創作要展覽的，所以對我來講它比較慎重一點，比較嚴肅一點。呀…我不會講欸，反正，到時候見面再跟你慢慢地解釋。那最重要的就是說，你要放開胸懷，呀…然後勇敢嘗試吧！」

當女方表示睇完照片覺得尺度好大，黃子佼則回其實都擔心對方會因此冇辦法接受，但佢仍不斷說服：「因為那個角度的關係，其實臉也不會非常清楚。真的，我知道你一定有點傻眼，不過對我來講它就是一個創作，它就是以那個概念為最重要的前提。」女方則回尺度大到令佢好難面對鏡頭，黃子佼表示能夠理解：「我相信你看了剛剛的那個圖，你應該也會有一種，嘩！就是很美，可是應該不會有一種情色的感覺。你會覺得她是一個很奇妙的人體畫面跟呈現跟線條，我覺得啦…」