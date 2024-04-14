將任玟星演唱會嘉賓！NXD宣布4.21開記招會港迷

韓國RBW事務所旗下、韓團MAMAMOO與ONEUS的同門師弟NXD將於今年出道，近日他們宣布將於4月21日首度訪港，在上水的商場舉行首個香港記者會。

NXD由JAEMIN、井汲大翔、HYEONGGEUN、DAEHYUN、YONGJOON，其中井汲大翔曾參加日本選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》、中國選秀節目《創造營2021》及韓國選秀節目《BOY PLANET》，JAEMIN、HYEONGGEUN和DAEHYUN則曾經參加韓國選秀節目《Fantasy Boys》，而YONGJOON亦因標致外貌早在社交平台小有名氣，故正式出道前5人已虜獲了一批忠實粉絲！

今年開始團體為出道積極地做進一步準備，不但2月成功舉辦了首個日本演唱會，更宣布將於4月18日推出出道預熱曲《NXD Pre-Debut Special Kit #1.JUMP》，同名專輯近日已開始進行預售。在剛釋出的預告短片中，5人伴隨歌曲音樂以街頭運動風造型逐一現身籃球場，然後圍在一起有說有笑，無論視覺抑或聽覺都予人清新活力的感覺，獲多國如韓國、日本、中國、泰國等粉絲留言表示期待，並對他們正式出道展示高度關注！

據知NXD計劃今年上半年將突擊宣傳活動範圍擴展至全球如香港、台灣、美國等地，預熱曲於本月18號公開後，5人將跟隨師姐MAMAMOO玟星來港，擔任她的香港演唱會嘉賓，為師姐打氣。其後21號便到上水的商場舉行記者會，屆時除了與香港粉絲首次見面，NXD更會即場跳唱新歌，及為幸運粉絲近距離簽名，大派福利！