和食新滋味　驚喜滿分

香港人最鍾意食甚麼菜系，看看有哪些餐館最多就明暸，其中必有日本菜的份兒，和式、和洋，甚至聯乘日菜等等都各自有捧場客，今次就有上環日式餐廳推出全新季節菜單，以及人氣連鎖壽司店與本地老字號醬油品牌聯乘作，為喜歡日菜的巴絲打帶來新鮮感。

季節新餐單

近年上環有不少有實力的餐廳開業，不少因為高質而一開業即備受追捧，好似位於永樂街一間日式餐廳，內裝採用日式昭和風設計，設有榻榻米座位，以洋溢日式復古風情虜獲不少粉絲。餐廳今個月推出全新季節菜單，包括性價比高日日式咖喱蛋包飯系列、下午茶日式甜品、手作牛角酥窩夫套餐等。必試全新的和牛漢堡咖喱蛋包飯（限量供應20份），和牛漢堡是每日新鮮人手製作，可以選擇加入車打芝士令味道更為鹹香濃厚。創意作有松葉蟹膏甲羅燒飯，融合日式定食的精髓，並加入大量三文魚籽，口感豐富。下午茶方面，有炸雞太陽蛋牛角酥窩夫配楓糖漿，香脆的牛角酥窩夫配搭太陽蛋與楓糖漿，鹹甜味道平衡了日式炸雞的油膩感之餘，亦豐富了味道層次。甜品方面除了招牌的稍息布丁或原味及開心果巴斯克蛋糕外，套餐還包括精選原片茶葉的日式清茶，讓巴絲打放慢腳步，輕鬆投入午後時光。

本地醬料聯乘作

日本過江龍人氣壽司連鎖店趁進軍香港5周年，特別聯乘本地百年老字號醬料品牌打造出全新「屬於香港‧家的味道」港「昔」壽司。是次聯乘作由壽司集團行政主廚吉田啟之先生研發，以XO醬、舊庄特級蠔油及大辣蝦米辣椒油炮製成炙燒日本真鯛配白葱精製XO醬、炙燒經典蠔油日本產帆立貝、真激辣・吞拿魚拌蝦米辣椒油海苔包。當中的炙燒日本真鯛配白葱精製XO醬用上極富香港特色的醬料製作，醬料本身已用上乾貝、乾蝦等多種材料精製，鮮味得很，與日本產的白魚真鯛搭配，出奇地對調，既保留了魚的鮮美及口感又能展現醬料的微辣風味。聯乘壽司將於4月16日起於全線分店供應，堂食滿HK$200或以上更可獲贈聯乘紅白藍小福袋一個。於即日至4月15日中午12時參加線上活動，回答簡單問題後，更有機會獲得壽司店Fast Pass，攜長輩毋須排隊吃壽司，更可獲百年好合大福袋一個，滿有驚喜！