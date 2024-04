五月天宣布內地開騷收益全部捐贈　再加碼110萬

台灣天團五月天2023年於內地出演時被音樂博指控,陷假唱風波,幸好事件經過調查純屬烏龍。而以德報怨嘅五月天,亦將於內地泉州舉辦公益演唱會,宣布演唱會所有收入將不扣除任何成本,全數捐畀當地慈善機構。

五月天12日透過官方社交網宣布,於4月27日喺內地泉州舉行嘅「Just Love It」公益演唱會,除咗有五月天外,仲有蘇慧倫、丁噹及家家(紀家盈)等知名歌手聯合演出,並將是次演唱會除去全票房,將不扣成本全額捐贈,並為咗感謝大家嘅愛心善舉,五月天更率先捐贈100萬人民幣(約110萬港元),用於支持南安市;眉山鄉、向陽鄉、翔雲鎮、蓬華鎮、官橋鎮、石井鎮等部分學校,資助困難學生、老舊校舍改造提升、教學設施設備添置等。

此外,五月天亦透過經紀公司捐出500萬台幣(約121萬港元),為受花蓮地震影響嘅校園略盡綿力,並表示將持續關注後續任何需出力協助之處;同時五月天亦引用歌曲《終結孤單》嘅歌詞向受災系表示:「Everything will be alright.Tomorrow will be fine.有我的陪伴,你再也不孤單。」