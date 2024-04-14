金像獎︱余香凝露肩裝爭影后　老公傍實「硬晒軚」

第42屆香港電影金像獎頒獎禮今日(14日)於尖沙咀文化中心舉行，紅地氈儀式於今午四點半開始。影后大熱余香凝在丈夫陸政渡陪同下，身穿露肩裝上陣。服裝貼身設計呈現出完美身段，她笑言：「今日只係食咗兩粒朱古力」。余香凝大讚女兒有時裝觸覺有份挑選這條裙，不過女兒因為身體不適故未有前來。對於丈夫全程「硬晒軚」，她表示：「佢好緊張，好似機械人咁，一陣會拖住佢隻手一齊坐。」問到若獲獎怎樣慶祝，陸政渡表示：「食飯囉」余香凝興奮表示：「要打邊爐，大魚大肉。」

藝人謝安琪於金像獎中角逐影后獎項，而老公張繼聰亦有前來撐場支持，二人更十指緊扣齊齊行紅地氈，張繼聰表示今次以家屬身份行紅地氈，笑言叨老婆光，他謂：「我今日聽晒老婆話，佢話行就行，企就企。（啲衫都係佢揀？）一齊揀嘅！」問為何不帶同小朋友一同前來時，謝安琪指因為只得一個名額，又謂：「小朋友會喺屋企睇電視，一路叫囂一路支持。」

藝人周家怡以黑色露背高衩拖尾晚裝現身紅地氈上，精神不錯的她，卻大爆自己受傷：「第六、七節肋骨裂咗，因為拍戲前要做練習，可能肌肉唔夠力，拉裂咗，初初都無為意，休息兩星期之後仲痛緊，睇醫生先知道骨裂，我膊頭都一級撕裂，有啲擔心，如果兩級就要做手術。」她表示電影將於六月開拍，自言現在學習不要心急，因受傷關係，開工已延遲了兩三日，醫生估計五月應該康復：「可能動作戲壓到最後先拍，又或者最後用替身或者用鏡頭遷就，依家會舉啞鈴練習吓！」