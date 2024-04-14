羅啟豪搞生日會與粉絲同慶　獲巨型旗幟冧到爆

《中年好聲音》季軍羅啟豪今日（14日）出席由歌迷會「豪吧」為他舉辦的40歲生日見面會以及宣傳新歌《相信 相信》音樂會，並一起慶祝歌迷會成立一周年，活動上粉絲準備了一個巨型旗幟祝賀偶像出新歌，相當有心思。而近日粉絲為他出推出周刊《豪吧放題》，他謂大家能夠透過周刊了解他的最新動向，又特別提到書中會有一些懷舊小店，裏面充滿着他的兒時回憶，稱這些小店現在愈來愈少，很多老店面臨結業，大感可惜。

羅啟豪稱活動早在一個月前已經開始籌備，不過歌單卻是在一個星期前才決定，並表示活動上會獻唱11首歌，當中亦有英文歌。而講到正日2號生日當天，接受了很多電台訪問之餘，還有不少粉絲於電台門口等他出來送驚喜，讓他十分感動。他續指時間過得很快，不知不覺間歌迷會已成立一周年，笑言非常感恩粉絲的支持，才讓他能走到這一步。他透露歌迷為他統計過去一年唱歌的數目，總共有約138首，而且每首歌都不重複，他笑稱希望可以推出更多新歌，以及想要獻唱劇集主題曲，「仲有想出碟，不過機會比較渺茫。」又提到去年舉辦了個人演唱會，希望今年可以在更大的場地繼續舉辦。

提到歌手王菀之，羅啟豪笑言一直很欣賞她的作品，希望可以邀請到她為自己作詞和作曲，問到會否想邀請王菀之親自來看騷？羅啟豪說：「好想啊，但冇渠道。」又指今晚會唱王菀之的《手望》。