金像獎︱鄧麗欣激罕低胸晒線　林明禎渾圓雙峰抗衡

第42屆香港電影金像獎紅地氈盛況空前。女星鄧麗欣激罕性感現身，身穿低胸透視裝的她大晒美好身段，谷出事業線令人眼前一亮。同場的馬來西亞女神林明禎則以白色Tube Dress現身，玲瓏浮凸的極緻身段令人嘆為觀止。兩女一黑一白現身為紅地氊增添色彩。同場，女星Angelababy與馮德倫齊齊現身，Baby穿上白色吊帶晚裝配銅金色耳環，造型高貴大方！

除了三位靚女，已一段時間沒有於香港亮相的林熙蕾，穿上黑色露肩晚裝出現，她指自己曾於香港住了三、四年，香港是她其中一個家，並大讚新一代電影人很有創意。

至於鄧麗欣與林明禎受訪時，鄧麗欣被指性感出擊，她笑言：「係呀，因為知道同林明禎一齊行紅地氈嘛！哈哈，其實揀衫嘅時候都唔知同佢行，只係對條裙一見鍾情，雖然好小布，但形象設計師都話ok，我都覺得自己都大個女，可以試吓。同埋呢條裙都唔算賣肉，我亦做足安全措施。」林明禎性感程度明顯輸比鄧麗欣，她亦笑言：「今年唔敢太性感，未有安全感，希望下年啦，下年如果《飯戲攻心２》有提名，我着Deep V出席。」鄧麗欣亦笑言希望明年她們都有提名，可以齊齊再行紅地氈，今晚她們是以頒獎嘉賓亮相。

楊穎表示好久沒有出席金像獎頒獎禮，對上一次已經是10年前，還記得當年落雨，她稱到場前也有一刻擔心會否下雨。她透露有跟香港的電影傾談，笑言到時再算，落實後會再同大家講。Baby昨日來港，只會逗留3日，因為要趕着回內地照顧兒子小海綿，兒子就讀一年級，正準備考試：「我要趕回去睇住，好在近日冇咁忙，雖然小朋友有補習，都要自己教，佢只驚我，我對小朋友有惡亦有甜，都係想小朋友長大後有規矩，惡都係值得。（你係虎媽？）有時啦！我對小朋友好好㗎！」問到去年Baby捲入19禁歌舞騷而傳出社交平台被禁言後獲解封一事，她則避談此事。