LE SSERAFIM性感助陣《Coachella音樂節》搶Fo

韓國勁爆女團BLACK PINK先後於2019及2023年為美國年度大型音樂騷《Coachella音樂節》任表演嘉賓，而近年人氣飆升的女團aespa亦曾於2022年獲邀演出。至於今年的《Coachella音樂節》則輪到韓國人氣女團LE SSERAFIM及男團ATEEZ接棒助陣。

ATEEZ是首隊獲邀亮相該音樂節的K-Pop男團，8子在首日演出中勁歌熱舞演繹《Say My Name》、《HALA HALA》及《Guerrilla》等近十曲，唱足40分鐘，炒熱氣氛。他們在獻唱《The Real》時，還特地將韓國傳統文化元素融入表演中，趁機宣揚韓國文化。完騷後，他們發表感言時表示見到台下觀眾跟着一起唱，表現得十分盡興，甚為感動。

LE SSERAFIM則於第2日音樂節中表演，5女以性感戰衣霸氣登場，一口氣唱出《ANTIFRAGILE》、《FEARLESS》、《UNFORGIVEN》、《Perfect Night》及《EASY》等多首Hit歌，還首度公開英語新歌《HOT & FUN》的舞台表演，合共演繹十曲，令場內氣氛High爆！隊長金采源率隊友以英語打招呼：「What's Up？Coachella，Nice to meet You！」成員各自以英語自我介紹，表示很興奮可以在這舞台演出，又謂希望大家盡情享受她們的表演，並大讚樂迷非常熱情。