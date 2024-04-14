金像獎︱梁雍婷鍊贏廖子妤　首膺最佳女配角

《第42屆香港電影金像獎》最佳女配角今晚（14日）揭盅。成為大熱的梁雍婷憑《白日之下》，揮低廖子妤、楊偲泳等首奪最佳女配角。宣布一刻獲全場掌聲，她感謝台前幕後之餘，還哽咽表示自覺是一個幸運的人，遇上不少導演及幕後於電影路上幫助，當中特別點多謝已故的恩師廖啟智。原來當年伊人考入香港浸會大學電影學院表演系，及後獲廖啟智賞識參與其執導短劇，但之後遇上低潮期，獲對方親筆信鼓勵，信封內還有一疊鈔票，令其非常感動，直言至今每當感到迷失時便會以該信件提醒自己曾經遇上一位好老師。

早前憑同一套電影於「亞洲電影大獎」獲「最佳女配角」，她受訪時被問到認為兩個「女配」獎項有何分別？她說：「亞洲電影大獎係好意外嘅收鑊，金像獎係夢想嘅實現。」談到於台上感謝廖啟智，梁雍婷表示:「佢教我點成為一個好演員，佢係一位好好嘅老師同前輩，好錫每一位學生，亦教識我點樣做每件事都無愧於心。」

梁雍婷於2014年接拍由張經緯導演的首部劇情片電影出道作的《藍天白雲》，2023年憑電影《白日之下》獲台灣金馬獎最佳女配角提名。金馬獎評審評價為：「很會表演，節奏很好，接戲和回應對手的敏感度是非常令評審讚賞。」 及後於第17屆亞洲電影大獎首次提名即獲得最佳女配角獎。

另外，台灣金馬影帝阮經天主演的電影《周處除三害》，獲頒「最佳亞洲華語電影」獎。有份演出的袁富華在Angelababy和馮德倫手上接過獎項。