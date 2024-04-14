篠見星奈 極品辣Body

唔少女星喺出席公開活動時，總係好介意自己嘅企位，為咗搶風頭，更會各出奇謀。不過，好似今日介紹嘅寫真女優篠見星奈，身材高挑又好波，同其他女仔企埋一齊，唔使整色整水都一樣咁突出！

愈大愈靚

有冇聽過「霎眼嬌」？意思指有啲女仔第一眼見到會覺得好靚好正，但睇耐咗又會覺得相貌一般般。相反，有啲女仔雖然畀唔到大家一種驚為天人嘅感覺，但對得耐咗，你又會發現愈睇愈順眼，今年24歲嘅篠見星奈，就屬於後者。

曾被譽為「美少女巨乳之新希望」嘅星奈，來自日本北海道，雖然唔係十八廿二，但睇落青春逼人，長髮、大眼，加埋甜美嘅笑容，相信好多男士都會被佢嘅顏值所吸引。最難得嘅係，阿妹自從入行之後，愈嚟愈識得化妝，家陣嘅容顏比初出道時順眼好多。身材方面，星奈唔止有一對豐隆堅挺嘅H奶，身高仲有5呎4吋，喺一眾平均身高只有大約5呎嘅寫真女優中，顯得「高人一等」！

屢創佳績

家陣篠見星奈除咗拍寫真，亦係女子組合「天物津梅澤」嘅成員，成日隨團四圍登台。由於星奈喺組合入面係身材最高、年紀最大嘅一員，所以被隊友視為大姐姐，加上佢擁有10年跳舞經驗，周不時會提點隊友如何改善舞姿，仲希望有朝一日可以帶領組合打入藝能界嘅一線之列！

講番拍寫真，星奈嘅成績相當唔錯，首部寫真映像作品《少女の祈り》已經獲得理想銷量，之後每隔3至4個月就推出一隻寫真碟，可見人氣不減。另外，阿妹曾經喺「2022第十三屆青年小姐」獲得亞軍，又試過喺「年度寫真偶像大獎」中奪得新人獎，前途絕對係無可限量！