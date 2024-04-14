Pickle 嗒落有味

唔少人都鍾意食醃菜（Pickle），但呢個英文字本身都好耐人尋味，事關喺情色字典入面會見到佢，而呢樣嘢仲會令人產生性幻想添！

Pickle 兵器代號

關於男士兵器，廣東話有好多唔同嘅稱呼，原來英文都係咁，例如表面解作醃菜嘅「Pickle」，就可以用嚟暗指兵器，而「Kosher Pickle」則專指割過包皮嘅兵器。至於由「Pickle」衍生嘅俚語「Painting The Pickle」，你又知唔知係乜嘢意思呢？當然唔係解作於喺兵器上面畫公仔啦，而係隱含男士自娛嘅意思。話說回頭，男士們都知乜嘢叫包皮，但知唔知有咩作用？除咗保護兵器之外，包皮上嘅脊帶能提升交歡時嘅快感，避免曳曳時產生痛楚。

Here's A Pickle 指交體位

性愛體位林林總總，其中一種係指交體位，方便男女雙方用手取悅伴侶，當中又以「Here's A Pickle」呢一招最常見。玩法係男士側躺，瞓喺平躺嘅女伴身旁，一邊跟對方舌戰，一邊用手撫摸其私處，跟住再直搗水簾洞。指交嘅日文係「指入れ」或「手マン」，作為日本風俗業常見服務項目，原來有3大守則要遵守，分別係男士一定要先剪指甲、風俗孃要擺出M字腳先可以玩，同埋手指要喺風俗孃准許後先可以插入。

《Horny Housewives #6》 悶到玩青瓜

醃青瓜係外國最常見嘅醃製食物之一，但與此同時，亦有人將佢當成情趣玩具，呢套由Brazzers喺2019年推出嘅《Horny Housewives #6》，索性玩埋畀大家睇！片廠搵嚟Jessa Rhodes、Kayla Kayden、Ava Addams等一班狀態大勇嘅輕熟女參演，講述佢哋飾演嘅人妻因性生活空虛，某個晚上居然對醃青瓜產生幻想，仲攞嚟解決慾火，殊不知被男鄰居撞破，結果引發連場床戰。據Jessa Rhodes表示，以醃青瓜嚟自娛真係好考工夫，為咗完成演出，足足玩斷咗成打喎。

同場加映：沉迷溫泉之旅

醃製嘅日文係「漬け」，但原來呢兩個字亦可解作沉迷，仲周不時喺AV作品嘅封面上出現，而呢套由FALENO喺2020年推出嘅《沉醉快樂溫泉旅行》，更加係唔少AV迷心目中嘅經典，事關女主角係小野夕子囉！身為90後嘅夕子，2014年以藝名「葵」喺S1出道，因為樣貌標緻，加埋心口有對36H車頭燈，一出道即爆紅，仲喺2019年被FALENO挖角。呢套片唔止展現其巨乳魔力，溫泉交鋒更加係重頭戲！