【是日通勝】

農曆三月初七

甲辰年 戊辰月 己酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、嫁娶、安葬

忌：動土、行喪、置產

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：12、30、19

幸運顏色：黑色、藍色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

金牛座：事業愛情兩得意，但財運跌，理財要小心。

雙子座：做事要有承擔，卸責偷懶將難以取得成功。

巨蟹座：得財全不費功夫，但大前提是要認真工作。

獅子座：單身者切忌守株待兔，否則難獲愛神眷顧。

處女座：事業具發揮空間，易做出超乎想像的佳績。

天秤座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶會更愛你。

天蠍座：身心不在狀態，適宜減少應酬，好好休息。

人馬座：不宜把負面情緒帶回家，免得身邊人擔憂。

山羊座：財運差，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

水瓶座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

雙魚座：思路清晰，處事恰當，遇上難題也不用怕。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）羊 財運旺

（跌）兔 麻煩多

鼠：頭腦精明，理財有道，騙徒無機可乘。

牛：人緣好，社交活躍，易結識到新朋友。

虎：家事困擾，心情低落，工作受到拖累。

兔：是日沖煞，諸事不順，內心感到委屈。

龍：好勝心強，必須檢討，避免四處樹敵。

蛇：貴人助力強，工作受惠，心情靚到極！

馬：愈忙愈好，一分耕耘可換來一分收穫。

羊：財運上升，有機會獲得一筆意外收入。

猴：工作忙，人緣差，壓力大，讓你難受。

雞：財運稍遜，進行大額買賣必須想清楚。

狗：沒有主見，判斷力差，必須小心理財。

豬：樂觀積極，不管做甚麼事都充滿激情。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

山高月小 水落石出

唯一能改變命運的，就是我們的心，一切由自己創造。水隨形而方圓，人隨勢而變通，敢於改變，善於改變，人生才能有收穫。

有麝自然香，不必隨風揚。坊間有些大師有名有利，為甚麼要從多方面刷存在感，究竟擔心甚麼？害怕甚麼？坊間有句話：「花若盛開，蝴蝶自來」，有料之人不會經常說自己批的最準最到位，又經常爆些從未有人講的材料去吸引信眾。

人的運程，你可掌控嗎？請問有誰因你而改變，成為大富大貴的富豪？年年購買大量昂貴風水物有得着嗎？正如前段文章所說，唯一改變命運的，就是用自己的心創造財富。

盛極必衰，否極泰來，物極必反，這是宇宙不變的道理，也是自然規律，但有些人的面皮厚，不得不讓人佩服。

有月風自來，山青花自開。春夏秋冬，輪迴交替，人這一生無法重走，積德需無人見，行善自有天知，人為善，福雖未至，禍已遠離你，人為惡，禍雖未至，福已遠離你。

永遠不要放棄內心的善良，孔子勉勵弟子「生無所息」，人生在世，要效法自然，珍惜時光，努力進取。