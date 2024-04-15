星玄｜羊女楊茜堯家庭事業兩兼顧：遇啱心水劇本仍會拍劇

今日係4月15日農曆三月初七，是日最旺生肖係羊，財運上升，有機會獲得一筆意外收入。肖羊嘅楊茜堯結婚之後，專心照顧家庭，直至上年正式復出，再返內地拍無綫新劇《黑色月光》，拍住王浩信同林夏薇，一班視帝視后做對手戲，肯定擦出唔少新火花，早前劇集推出首條預告，已經有唔少觀眾大嗌期待，相信劇集推出之後，楊茜堯喺內地嘅人氣會再爆升，收入就自然會多啦。

劇集上月底煞科，楊茜堯與家姐楊卓娜趁復活節假期返家鄉湛江祭祖，楊茜堯帶同大女「小珍珠」同行，更一起摘桑葚享受親子樂。期間，有網民喺當地偶遇她們，從相中見到楊茜堯以休閒打扮上陣，頭戴Cap帽的她非常低調，見兩姊妹在童裝區細心挑選，估計是為「小珍珠」揀衫，由於貨品價錢商宜，大約49-99元左右，網民留言大讚兩姊妹貼地。隨後楊茜堯返港便出席《黑色月光》煞科宴，並感謝一眾劇組對她的照顧，又表示若遇啱心水劇本仍會拍劇，不過一定會預留時間湊小朋友。

至於今日幸運星係處女座，事業有發揮空間，容易做出超乎想像嘅佳績。眾所周知連續兩年，奪得最佳男歌手金獎嘅林家謙就係處女座，佢2月中推出本年度首支新歌，仲喺社交網出發出帖文：「無論多麼壞的景況，請記得平靜下來，你會發現，路一直都在！」主要鼓勵曾經諗過輕生嘅人，多困難的難題總有出口，不要輕易放棄。唔少網民睇完，都話被家謙嘅歌拯救咗，仲希望佢繼續努力，創作多啲好歌畀大家聽，家謙啲歌咁貼地，要拎到好成績冇難度啦。