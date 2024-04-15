潑水節掀惡鬥！范冰冰紮紮跳玩追擊　黃子韜踎低投降

內地女星范冰冰、黃子韜及吳克群分別參與泰國及雲南潑水節，冰冰以紮紮跳形式與工作人員玩追逐戰，兩位男士卻瞓身與群圍對抗，最終子韜更是蹲低抱頭投降！

近日泰國與雲南西雙版納分別舉行潑水節，不少藝人也專程到場參與。內地女星范冰冰日前應泰國旅遊局邀請，現身當地參與潑水節。但活動後冰冰未有即時離開泰國，反而四處觀光，所到之處吸引不少粉絲圍觀。冰冰更入鄉隨俗，與工作人員大玩水戰，拿起玩具水槍的她紮紮跳，邊走邊鎖定目標，繼而向同行的工作人員瘋狂掃射，期間更開心得哈哈笑，少女感十足，工作人員亦隨即反擊，嚇得冰冰呱呱叫狂奔逃跑。

吳克群狼狽被集郵

而內地小生黃子韜與台灣歌手吳克群則不約而同現身西雙版納潑水節，相對於冰冰的玩法，兩位男士可謂狂野得多。網上流傳2人被「圍攻」的片段，只見穿上白色風褸的子韜，起初一臉帥氣拿住水槍向群眾射水，沒料慘遭圍攻「報復」，戴上眼罩兼把粉色塑膠筒笠頭的子韜難以敵眾，惟有舉白旗高呼：「我認輸！」但蜂擁而上的群眾並沒有停手之意，最後子韜只能蹲下來抱頭，並再次認輸，確實慘情。

至於一頭金髮的吳克群則被「圍攻」到要在馬路邊躲避，最終全身濕透之餘，耳仔亦入水。但粉絲未有放過他之餘，還趁機上前集郵，令還未趕及整理儀容的克群，要以塌頭Look與粉絲合照，非常狼狽。