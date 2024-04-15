《哥哥》戰友林志炫開騷　張智霖袁詠儀咀嘴捧場變搶鏡

男神張智霖與太太袁詠儀拍拖欣賞林志炫深圳演唱會，席間隨着音樂多次忘形互咀，令全場嘩然！台下風景較台上更搶鏡，成為網民熱話。

張智霖（Chilam）近期放慢腳步，頻與袁詠儀（靚靚）外出拍拖享受二人世界，多次被野生捕獲。雖已結婚23年，但雙方感情有增無減，恩愛之情羨煞旁人，他們更在林志炫的演唱會上互咀，令全場起哄，「張智霖袁詠儀咀嘴」一詞事後成為網絡熱話。

被問到公然放閃，Chilam昨日受訪時解釋：「當時林志炫唱緊《妳是我左邊的風景》，大會用鏡頭向席上觀眾對焦，邊個被影住嘅就要錫身邊嗰位，我哋都係跟住做啫！」對於特意去深圳支持林志炫，他表示：「因為我哋一齊參加《披荊斬棘的哥哥》，當時已經擔起責任教佢唱廣東歌。幾個月前我收到佢嘅邀請，希望我能夠出席佢深圳演唱會，佢嗰晚有唱廣東歌，仲公開多謝我。」

Chilam透露曾於深圳工作並逗留數月，故對當地環境及美食相當熟悉，其中一間食肆更教他念念不忘，故此行第一時間到訪醫肚：「餐廳係食辣嘢嘅，真係好掛住，所以特登帶太太一齊再去食，佢哋嘅冰粉真係食到我舐舐脷。當日老闆唔喺度，但啲伙記都好客氣咁請我食，好多謝佢哋。」