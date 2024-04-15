金像獎︱吳慷仁失男配心服口服　謝咏欣笑稱個腦窒咗

金像獎頒獎禮後，台灣藝人吳慷仁、謝咏欣與導演祝紫嫣與《但願人長久》大隊昨晚（14日）到佐敦開After Party慶功，劇組送上兩層高蛋糕及開香檳祝賀咏欣奪得金像獎「最佳新演員」殊榮，吳慷仁很戥咏欣開心，有信心知道一定是她獲獎。吳慷仁自己則敗於姜大衞失落「最佳男配角」，但沒有不開心，因為前輩在《白日之下》表現出色，好難得他將角色演得咁好，問到是心服口服認輸？他笑言：「係，唔係輸，係佢應該攞嘅，佢係做得幾好。」並大讚前輩犀利，放低經歷去演好角色，是前輩賜予角色生命。他表示在頒獎禮後，主動上前跟姜大衞打招呼及恭喜對方得獎：「佢同我講希望將來有合作機會，仲叫我加油，真係好開心，講鼓勵說話，佢真係前輩呀！」吳慷仁認為香港前輩都很照顧後生仔，是一種傳承，如果再有需要他的地方，一定會再來港，為香港電影加油打氣。

謝咏欣梅開二度，憑此片先後奪得金馬獎和金像獎的「最佳新演員」，感覺幸運、感恩和榮幸，覺得是好大的鼓勵，認為獎是屬於台前幕後每一個人，沒有一個都不行：「特別要多謝爸爸吳慷仁，大家好似一個Family。（但台上唔記得爸爸個名？）我太緊張，個腦窒咗，因為想感謝嘅人太多。」她透露未來想挑戰更多不同角色，將接拍一個開朗搞笑的角色：「開心角色，可以笑了。」