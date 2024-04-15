二八濕敷法　擊退肌膚暗沉回復水潤

做好皮膚保濕是護膚的最重要一步，尤其是季節交替的時候，更需要關注肌膚缺水的問題，不少人都利用面膜快速為肌膚補水，但面膜也不建議每天敷，這時候就可以試試近期網上爆紅的「二八濕敷法」，既能為皮膚注入水分，頻密使用又不會對皮膚造成過大的負擔，只要跟著以下的保養方式，就能讓皮膚回復健康水亮的狀態。

利用濕敷來達到保濕效果是廣為人知的護膚方法之一，「二八濕敷法」指用化妝水倒入化妝棉敷於臉上，頻率為兩天一次，每次濕敷8分鐘，以達到補水保濕的效果。不少網民實測後都表示，這個方法能讓肌膚快速吸收且鎖住水分，除了可讓皮膚變得更光滑細緻之外，更可以提高肌膚吸收的能力，讓後續保養品能更好地滲透到肌膚底層。

雖然濕敷方法簡單且效果顯著，但仍然需要避開一些保養誤區。第一，濕敷時要確保化妝水的用量足夠，否則在濕敷的過程中化妝棉會呈現過乾的狀態，反而容易帶走肌膚原本的水分；第二，濕敷的時間最好在6至10分鐘內，如果敷太久同樣會導致肌膚水分容易蒸發，也會引致肌膚敏感；第三則是注意化妝棉材質，若化妝棉太厚、太粗糙，會讓肌膚感到不透氣，因此建議大家使用多層可撕式的化妝棉，避免肌膚出現過敏現象。