女團成員Nicole Scherzinger勇奪音樂劇獎女主角

有「英國東尼獎」之稱的《奧利花劇場頒獎禮》昨晚於英國倫敦舉行，一眾名人紅星均有出席，其中上月美國大宅失火的英國超模Cara Delevingne 亦獲邀出席擔任頒獎嘉賓之一。而近期轉戰舞台劇界的美國女子組合The Pussycat Dolls（PCD）主將Nicole Scherzinger 就憑音樂劇《日落大道》（Sunset Boulevard）勇奪劇后。

今次是Nicole首度獲《奧利花》最佳音樂劇女主角，2015年她憑《Cats》獲最佳音樂劇女配角提名。以性感打扮出席的Nicole上台領獎時「唱反調」：「我一直想成為歌手及演音樂劇，而我夢想演好多個角色。但講真呢個角色—Norma Desmond並唔係其中一個我想演嘅角色。但上帝以神秘嘅方式安排，因為講真，呢個係我做過最大膽、最勇敢嘅事之一，為此我要感謝導演Jamie Lloyd 。」

《日》劇共獲7獎，其中包括最佳音樂劇、最佳導演、男主角（Tom Francis）等，除了成為《奧利花》全晚最多獎的大贏家之外，亦平了3劇包括《歌廳》（Cabaret）的紀錄而成為《奧利花》史上獲最多獎的音樂劇。