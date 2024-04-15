任賢齊自爆阿女同佢一樣大　炎明熹爆喊獻尾場

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）一連三場《炎明熹 Gi-FORCE演唱會 2024》昨晚（14日）假九展舉行尾場，亦是為去年10月受颱風影響而取消的演唱會補場，圈中好友陳煒與老公陳國強、姜皓文及視帝陳山聰等亦有到場支持，山聰更帶同囝囝Jaco一同到來欣賞表演，演唱會於8時半展開，現場同樣座無虛席。

Gigi今場請來任賢齊（小齊）擔任嘉賓，她先唱出對方經典金曲《對面的女孩看過來》，同時間小齊亦隨隨升上舞台，台下立刻爆出歡呼聲，二人一起合唱《對》，期間任賢齊更邀現場觀眾一起大合唱，將演唱會氣氛推向高峰。之後二人先來個擁抱，小齊搞笑向觀眾解釋今日到場的原因：「因為我公司所有同事都係Gigi嘅歌迷，我喺新加坡返嚟，發現啲同事唔見晒，佢哋全部嚟晒睇Gigi，一張飛都冇留畀我。」他望向台下的同事續說：「你哋聽日返工唔使咁早，大家慢慢享受！」他表示自己也跟大家一樣，很喜歡Gigi的歌聲，又笑指原來Gigi跟自己的女兒同歲，搞笑叫Gigi稱呼他小齊便可，千萬不要稱他為Uncle。Gigi則表示知道小齊快將開騷，向對方送上一個電熱水壺，好讓他在酒店房可安心煲水飲，小齊笑謂：「我後生時候成日飲凍嘢！」之後便Solo一曲《我是一隻魚》。

Gigi在尾場首次獻唱新歌《還有一艘救生艙》，但甫開始唱便忍不住感觸落淚，她坦言不是最好狀態下唱這首歌：「最後一場演唱會，覺得自己嘅心情代入咗呢首歌，好似係最後一次，大家會遠離我嘅感覺，最後一晚揀呢首歌，好想送呢首歌畀補場嘅大家，我非常之無用，好希望可以唱好呢首歌。」她隨後獻唱《如海》時，仍繼續哽咽。來到Encore環節，她先後送上《The way you make me feel 》、《你是你本身的傳奇》，最後以一曲《Only For Me》為演唱會劃上圓滿句號。

她騷後受訪，對今晚多次因感觸流淚而未能唱完整首歌曲感到抱歉：「仲要係補場，令大家好似聽少咗幾隻歌咁，覺得好慚愧。」她指原本想再唱多次，但相信情況也是一樣，故決定放棄，希望下次會將歌唱得更好送給大家。留意到她跳舞明顯有進步，她覺得的確比上一次有進步：「呢3日各有各嘅好，亦各有各嘅唔好，希望自己再儲多啲經驗會更加穩定。（林智樂叫你下次紅館見！）每個舞台我都好想有機會踏上去，無論紅館、九展，更大或者好細嘅地方，其實每個舞台都係一個好難得嘅機會，無論邊一個舞台都想好好把握去唱好啲歌，佢畀我嘅鼓勵係好真心。」她笑言事隔半年，歌衫尚算稱身，仍保持住24吋小蠻腰。問到會否考慮開2.0演唱會？她直言有考慮過：「不過就算1.0、1.5都未做好，何嘗嚟2.0？亦都諗如果我第二時再開演唱會，要用同一種定另一種形式呈現畀大家睇呢？」

她感謝陳煒及陳山聰等好友來捧場，指大家也有叫她加油。談到她邀請任賢齊任嘉賓，她笑言自小便覺得對方靚仔：「覺得好榮幸，佢好Nice，綵排嗰陣都有同我分享佢嘅心得，鼓勵我做多啲歌畀大家聽。（有冇變身小Fans集郵？）其實我唔係幾夠膽，到最尾一張合照都冇！」

問到她對今次整體演出給予多少分數？她説：「如果100分我會畀65，其實我好想唱歌上穩定啲，但暫時經驗未足夠，希望下次可以穩定啲，但穩定啲我又驚我會放鬆，會少咗同觀眾嘅交流或者氣氛上嘅事情，我已經盡力喺講嘢方面Show off，大家都知我講嘢係有限公司，哈哈！」演唱會終於順利完成，問到她終於不用忍口會否大吃一頓慶祝？她笑言會將慶功宴的食物全部吃光。