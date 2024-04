任賢齊自爆阿女同佢一樣大　炎明熹爆喊獻尾場

「樂壇小天后」炎明熹(Gigi)一連三場《炎明熹 Gi-FORCE演唱會 2024》昨晚(14日)假九展舉行尾場,亦是為去年10月受颱風影響而取消的演唱會補場,圈中好友陳煒與老公陳國強、姜皓文及視帝陳山聰等亦有到場支持,山聰更帶同囝囝Jaco一同到來欣賞表演,演唱會於8時半展開,現場同樣座無虛席。

Gigi今場請來任賢齊(小齊)擔任嘉賓,她先唱出對方經典金曲《對面的女孩看過來》,同時間小齊亦隨隨升上舞台,台下立刻爆出歡呼聲,二人一起合唱《對》,期間任賢齊更邀現場觀眾一起大合唱,將演唱會氣氛推向高峰。之後二人先來個擁抱,小齊搞笑向觀眾解釋今日到場的原因:「因為我公司所有同事都係Gigi嘅歌迷,我喺新加坡返嚟,發現啲同事唔見晒,佢哋全部嚟晒睇Gigi,一張飛都冇留畀我。」他望向台下的同事續說:「你哋聽日返工唔使咁早,大家慢慢享受!」他表示自己也跟大家一樣,很喜歡Gigi的歌聲,又笑指原來Gigi跟自己的女兒同歲,搞笑叫Gigi稱呼他小齊便可,千萬不要稱他為Uncle。Gigi則表示知道小齊快將開騷,向對方送上一個電熱水壺,好讓他在酒店房可安心煲水飲,小齊笑謂:「我後生時候成日飲凍嘢!」之後便Solo一曲《我是一隻魚》。

Gigi在尾場首次獻唱新歌《還有一艘救生艙》,但甫開始唱便忍不住感觸落淚,她坦言不是最好狀態下唱這首歌:「最後一場演唱會,覺得自己嘅心情代入咗呢首歌,好似係最後一次,大家會遠離我嘅感覺,最後一晚揀呢首歌,好想送呢首歌畀補場嘅大家,我非常之無用,好希望可以唱好呢首歌。」她隨後獻唱《如海》時,仍繼續哽咽。來到Encore環節,她先後送上《The way you make me feel 》、《你是你本身的傳奇》,最後以一曲《Only For Me》為演唱會劃上圓滿句號。

她騷後受訪,對今晚多次因感觸流淚而未能唱完整首歌曲感到抱歉:「仲要係補場,令大家好似聽少咗幾隻歌咁,覺得好慚愧。」她指原本想再唱多次,但相信情況也是一樣,故決定放棄,希望下次會將歌唱得更好送給大家。留意到她跳舞明顯有進步,她覺得的確比上一次有進步:「呢3日各有各嘅好,亦各有各嘅唔好,希望自己再儲多啲經驗會更加穩定。(林智樂叫你下次紅館見!)每個舞台我都好想有機會踏上去,無論紅館、九展,更大或者好細嘅地方,其實每個舞台都係一個好難得嘅機會,無論邊一個舞台都想好好把握去唱好啲歌,佢畀我嘅鼓勵係好真心。」她笑言事隔半年,歌衫尚算稱身,仍保持住24吋小蠻腰。問到會否考慮開2.0演唱會?她直言有考慮過:「不過就算1.0、1.5都未做好,何嘗嚟2.0?亦都諗如果我第二時再開演唱會,要用同一種定另一種形式呈現畀大家睇呢?」

她感謝陳煒及陳山聰等好友來捧場,指大家也有叫她加油。談到她邀請任賢齊任嘉賓,她笑言自小便覺得對方靚仔:「覺得好榮幸,佢好Nice,綵排嗰陣都有同我分享佢嘅心得,鼓勵我做多啲歌畀大家聽。(有冇變身小Fans集郵?)其實我唔係幾夠膽,到最尾一張合照都冇!」

問到她對今次整體演出給予多少分數?她説:「如果100分我會畀65,其實我好想唱歌上穩定啲,但暫時經驗未足夠,希望下次可以穩定啲,但穩定啲我又驚我會放鬆,會少咗同觀眾嘅交流或者氣氛上嘅事情,我已經盡力喺講嘢方面Show off,大家都知我講嘢係有限公司,哈哈!」演唱會終於順利完成,問到她終於不用忍口會否大吃一頓慶祝?她笑言會將慶功宴的食物全部吃光。