市建局「守望相助」家居維修計劃　為十三街長者免費修葺居所

【特約報道】日舊失修的樓宇，隨時令舒適的安樂窩，變成危機四伏的陷阱。市區重建局（市建局）推出的「守望相助」家居維修服務，免費為部分舊區基層家庭和獨居長者完成家居維修，改善生活環境。有見土瓜灣十三街樓宇老舊，出現滲水及石屎剝落情況，惟不少居民年紀老邁，未有能力安排維修工程，市建局決定進一步為居民修葺單位，提升居住環境安全，令他們毋須因單位失修而提心吊膽過日。

83歲的林長民（下稱林伯）是受惠者之一，他於3年前購入十三街一個單位，斥資逾38萬裝修，本打算與老伴有個安樂窩。不過，入住一年半後，就發現橫樑出現裂痕，更有大塊石屎掉落到地上，幸而當時不在家中才避開一劫。本應舒適的新家，突然變得危機四伏，林伯每次經過石屎剝落的位置時都膽戰心驚，恐怕再有石屎掉落。考慮到安全，林伯最終決定與太太遷出單位再想辦法。

類似林伯單位的情況在土瓜灣十三街並非罕見，區內樓宇樓齡普遍超過60年，樓宇老化出現不少問題，更突顯出做好樓宇復修的重要性。在市建局的支持下，土瓜灣居民服務協會、建設健康九龍城協會和建造業關懷基金綜合服務中心合力在十三街推展「守望相助」家居維修計劃。除了為基層家庭和獨居長者免費維修水喉、洗手盆、廁所水箱、電器、照明裝置，及檢查固定電力裝置外，更夥拍宋皇臺關愛隊，在十三街範圍識別有小型維修工程需要的基層家庭。土瓜灣居民服務協會總幹事關浩洋謂：「家居維修問題求助個案約七成是上門求助，三成是透過關愛隊家居探訪，當發現有石屎剝落、鋼筋外露等問題，會轉介予市建局，為沒能力修葺居所的自住長者業主，安排免費的小型維修工程，處理單位修葺問題。」新的小型工程維修服務推出至今，共有20戶獨居長者及「雙老」家庭受惠。

專業人員撰寫勘察評估報告

林伯的個案亦反映，一般家居裝修不能根治石屎剝落等結構維修問題，最好還是交由專業人士處理。為計劃安排勘測評估的建設健康九龍城協會主席蕭妙文博士指出：「當收到轉介個案後，經業主批准後，義務工程師和測量師會帶備專業儀器進入單位作勘察並進行評估，而建造業關懷基金綜合服務中心的維修工程人員會按照我們的專業報告，對症下藥，提供免費小型工程維修服務。」

他以林伯的單位為例，義務工程師和測量師先使用紅外線濕度計檢測，確認沒有滲漏跡象後，推斷出石屎剝落及出現裂紋是因為石屎內鋼筋生鏽；其後，維修人員按照義務工程師和測量師的報告，展開專業修補程序，包括把鬆浮批盪及石屎鑿下，以專用物料及認可方法將斷裂的鋼筋作出修補，再將生鏽鋼筋做除鏽工序，完成後將專用防鏽物料髹上鋼筋。

針對問題妥善施工

負責完成維修的建造業關懷基金綜合服務中心幹事陳浩賢直言，在維修單位室內工程上，維修人員一般只依靠經驗評估情況，修補石屎剝落位置和牆身裂痕。「以前施工沒有專業報告支持，現在維修人員可因應工程師和測量師所撰寫的評估報告，當中提供的專業維修建議，作為參考和處理工程的依據，確保需要維修的範圍得到妥善維修，保障住戶家居環境安全，令他們住得安心。」

林伯家的維修工程，由家居探訪轉介，到完成修補天花橫樑，最終只花了三星期。關浩洋表示，一般情況下，類似林伯家的維修個案，若要申請巿建局的有需要人士維修自住物業津貼計劃，自行進行維修，所花時間需多兩、三個月。林伯在工程完成後，已經和太太搬回安樂窩安享晚年。林伯說：「幸好經市建局幫忙修葺回復原貌，好開心搬回來，安心住下去。」

市建局在2018年起，在九龍城、土瓜灣、深水埗、油尖旺及中西區，推出「守望相助」家居維修計劃，除為計劃範圍內的長者家庭提供免費小型維修工程，亦為基層家庭免費進行家居維修，加強舊區居民對家居維修保養的意識，至今共有3,600戶居民受惠。