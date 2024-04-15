華豐大廈居民：「多謝關愛隊！」油尖旺動員20隊關愛隊協助受災居民

佐敦華豐大廈日前發生3級大火，不少居民劫後餘生，而大廈內一片狼藉，生活尚未能重回正軌。油尖旺民政署就動員全區20隊關愛隊，將近200位關愛隊義工由朝至晚於街站、庇護中心當值，更深入大廈各樓層慰問居民、了解需求以提供適切支援，亦爲部分災民覓得臨時住處，如住戶饒女士一家五口，便獲安排到一家酒店暫住。4月13日下午，關愛隊的義工和民政專員前來探訪慰問受影響的居民，並聆聽他們的需求。期間，饒女士多次致謝並表示希望將來兩個兒子成人後亦能回報社會。

油尖旺民政專員余健強太平绅士指出，於上年成立的關愛隊，目標之一便是協助政府處理突發和緊急事故，今次事件關愛隊的作用得到充分體現，令救援與善後工作能夠兩手齊抓，協同進行，更可及時跟進居民的困境。火災中，特區政府民政事務處完善的統籌能力有效地協調各政府部門合作，並啟動庇護中心和援助站供居民短期居住和查詢。油尖旺區關愛隊亦即時出動，分別在現場協助市民登記，到醫院協助傷者及其家屬，或在梁顯利社區中心幫助受影響的市民。此外，關愛隊義工更上樓逐家逐戶了解居民當下需求，如幫助大門因消防破門搜救而損壞的住戶換上新鎖，也有消防義工背行動不便的住戶上樓，并爲有需要的人申請臨時財政援助。油尖旺區議員潘景和更提到一個細節，火災發生當晚，大廈電力尚未恢復供應，防火會立即尋得資助購入一批照明燈放置於樓梯，方便居民、消防員及支援人員進出，體現其細緻心思。

由於部分住戶住所受到火災影響，抑或是逃生中受傷，民政事務處不得不安排這些居民轉移到由民間有心人士提供的免費酒店房間暫住。尖沙咀西關愛隊組長葉偉倫先生便是其中一間免費酒店的負責人，現時約提供10間房給災民。葉偉倫先生表示：「我們作為一個負責任的企業，肩負著社會責任。同時，作爲關愛隊的一員，我深知社會需要關懷和支援。我希望能以身作則展現香港人互助精神的理念，鼓勵更多人參與社區服務和慈善事業，共同建設一個更加溫暖和融洽的社會。」

而饒女士一家在火災后第二天來到油麻地的梁顯利中心尋求民政事務處的支援，終被轉介至上述酒店，並提供兩間房間給這個五口之家，已入住五天。慰問期間，饒女士及饒老太多次感謝民政處、關愛隊及各位救援人員，感受到人間有愛。與專員的對話中，饒老太更提起華豐大廈曾經有石屎掉落，差點被擊中，大廈外牆在大雨期間經常滲水，就連被子也被浸濕。姚女士則希望大廈住戶在事情發生後，能團結一心、共渡難關，大廈的維修事宜不能再因意見分歧而擱置，她亦支持政府修改《建築物條例》。另一位華豐大廈劏房住戶余女士，「今次見到政府很多部門都很有心，很感謝酒店老闆、關愛隊和區議員。」 同時她也表示至今仍然心有餘悸，已輪候8年公屋的她就希望能盡快搬離華豐大廈。

尖沙咀西關愛隊隊長馬煒喬認爲，在完善的地區治理下，民政事務處能夠有效協調各個政府部門，並善用關愛隊在不同崗位上的能力，發揮最大的作用。這次華豐大廈火災展示了官方、商界和民眾之間的合作，以幫助那些有需要的市民，而這種合作有助於實現良好的政府治理，為市民謀求福祉。

（資料由尖沙咀西關愛隊提供）