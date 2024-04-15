新中菜店登場　百吃不厭

千變萬化的中菜，點心、冷盤、小菜和各式大菜各有特色，再加上不同的地區風味，令人百吃不厭。近日有新中菜館登場，以不同的主題吸引客人，味道和配搭都令人眼前一亮，最適合聚餐。

京川美食

川菜在香港有一定的捧場客，北京菜亦有很多為人熟悉的美食。早前於中環開幕的京川菜食府，兼容傳統和新派菜式，必吃的北京填鴨配二食鴨肉生菜包每日限量供應，鴨皮鬆化，加不同配料來享用，最是滿足。選用三黃雞製作皂紹興酒糟醉雞，以陳年花雕浸煮6至8小時，肉嫩富酒香。川菜方面，美味的麻香脆皮牛肋骨先燜後炸，再加麻香醬汁，口感豐富，酸菜魚以鱸魚配四川泡老壇酸菜，酸爽麻香，配雞尾酒享用，別有一番風味。餐廳於星期六、日及公眾假期推出2小時任食半自助餐，有16款點心、多款冷盤、湯羹和甜品等，主菜14選1，有水煮牛肉、霸王辣子雞、孜然羊肋排、宮爆雞丁或酸菜魚片等，分量十足，任君選擇。

創意點心回歸

除了傳統點心，近年亦流行創意配搭，吸引年輕人品嘗。以創意點心作招徠的點心餐廳，早前於中環重新開業，大家可以繼續回味眼仔睩睩的「睇住流奶」、「一籠八戒」等包點，精緻的「鴿吞鳳梨」和「初嘗禁果」，前者是可愛的小鴿子，後者是青蘋果造型的鹹水角，小炒有安格斯牛河和京都牛仔骨等。點心店旁的中菜館則改名重新出發，供應廣東和川式風味，帶來馳名芝麻吊燒雞、龍味蝦餃和沸騰波士頓龍蝦等新菜式，令客人耳目一新。

內地過江龍

內地名店近排紛紛到港，最近一員有在沙田開設的深圳過江龍潮汕菜館，供應傳統菜之餘，亦融合不同風味打造改良菜式。人氣的金獎滷鵝，選用吃新鮮象草的14斤以上大鵝製作，配以特調的滷水料浸煮，肉嫩味濃，金獎滷鵝拼盤則有鵝片、鵝頸、鵝血、廣章、腩肉及秘滷溏心蛋。其他招牌菜還有凍紅蟹、香煎鯧魚、南澳蠔仔烙、胡椒豬肚煲和豆醬焗文昌雞等，吃過飯後，來一碗薑薯綠豆爽或潮汕工夫菜，最是滿足。