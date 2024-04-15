美國年度《《科切拉音樂節》（Coachella）一連3晚吸引了大批星級樂迷到來捧場，其中美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球明星男友Travis Kelce前晚（13日）就驚喜現身到來睇騷。

2人出現後即惹來哄動，她除了捧歌手拍檔Jack Antonoff的樂隊Bleachers之外，亦有睇女歌手好友Ice Spice演出。她們被同場樂迷影到睇騷時好投入邊唱歌邊跳舞，並一度情不自禁咀嘴。期間以一身便服現身的Taylor亦與真人騷女星Teresa Giudice合照。

除了Taylor拍拖睇騷之外，巴巴多斯天后Rihanna與歌手男友A$AP Rocky亦有拍拖現身。此外，美國男星查理辛（Charlie Sheen）的模特兒女兒Sami Sheen以比堅尼造型與男友Aiden David拍拖睇騷，期間2人咀嘴放閃。

相比幾位明星「雙雙對對」，近期盛傳婚變的加拿大天王Justin Bieber前晚卻被影到一臉于絲一支公孤獨睇騷。期間他被影到撞到圈中好友韋史密夫（Will Smith）的演員兒子積登史密夫（Jaden Smith），2人即時擁吻。而Justin的超模Hailey Bieber近日就剪掉多年長髮，並將新造型照片於社交網分享。